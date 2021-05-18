【航空寒冬】惟未能回至疫情前水平 國泰4月份載客量按年升逾60%

國泰航空今日（18日）公布2021年4月份客、貨運量數據，單在載客量按年上升63.2%至2.2404萬人次，惟和2019年4月疫情前的水平下跌99.3%；而貨運量則按年下跌13.6%至7.3113公噸貨物及郵件。

據國泰公布的數據顯示，國泰收入乘客千米數按年上升32.6%，惟和2019年4月相比減少99.1%；乘客運載率增加至2.5個百分點至24.2%，以可用座位千米數計算的運力亦上升18.9%，惟較2019年4月下跌96.8%。在2021年首4個月，載客人次較去年同期下跌97.9%，運力下跌90.2%，而收入乘客千米數則下跌97.7%。

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在4月份運載貨物及郵件量為7.3113公噸，較去年同月下跌13.6%；月內的貨物及郵物收入噸千米數按年減少31.3%，運載率上升至12.5個百分點至83%；以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減41.7%；在2021年首4個月的載貨量較去年同期下跌26.7%，運力下跌40%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，仍然未見整體客運需求有實質改善的跡象，包括就往返香港與新加坡的『航空旅遊氣泡』航班延遲啟航，表示失望的同時，亦因顧客對不論出行目的、均可享有雙向入境免檢疫安排的航班需求而感到鼓舞，並期待『航空旅遊氣泡』航班再度啟動。

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責任編輯：潘曉豐