  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空寒冬】惟未能回至疫情前水平 國泰4月份載客量按年升逾60%

環球政經 15:41 2021/05/18

分享：

國泰航空今日（18日）公布2021年4月份客、貨運量數據，單在載客量按年上升63.2%至2.2404萬人次，惟和2019年4月疫情前的水平下跌99.3%；而貨運量則按年下跌13.6%至7.3113公噸貨物及郵件。

據國泰公布的數據顯示，國泰收入乘客千米數按年上升32.6%，惟和2019年4月相比減少99.1%；乘客運載率增加至2.5個百分點至24.2%，以可用座位千米數計算的運力亦上升18.9%，惟較2019年4月下跌96.8%。在2021年首4個月，載客人次較去年同期下跌97.9%，運力下跌90.2%，而收入乘客千米數則下跌97.7%。

全球75萬人因工時過長而死亡 每周上班時長過55小時已屬高危人士：【下一頁

在4月份運載貨物及郵件量為7.3113公噸，較去年同月下跌13.6%；月內的貨物及郵物收入噸千米數按年減少31.3%，運載率上升至12.5個百分點至83%；以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減41.7%；在2021年首4個月的載貨量較去年同期下跌26.7%，運力下跌40%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，仍然未見整體客運需求有實質改善的跡象，包括就往返香港與新加坡的『航空旅遊氣泡』航班延遲啟航，表示失望的同時，亦因顧客對不論出行目的、均可享有雙向入境免檢疫安排的航班需求而感到鼓舞，並期待『航空旅遊氣泡』航班再度啟動。

首度接受加密貨幣付款方式 《KAWS:HOLIDAY》第六站將今年第4季展開：【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 貨運量 航空 國泰航空 香港

上一篇文章

【內地熱話】銀行誤多給1萬元 男子拒還稱：離櫃概不負責

下一篇文章

【券商點睇】股市或先於通脹見頂 A股面臨二次探底風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金