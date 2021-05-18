【兼職筍工】香港電台開設兩個兼職職位 時薪74至101元 你又有否興趣

香港電台近日招聘兩個不同的兼職職位，職位的聘用合約不多於十二個月，每星期淨工作時數(不包括用膳時間)不多於18小時，視乎運作需要而定，與此同時需不定時或在周末及假日期間工作，並有機會要在通宵工作。不過在疫情期間或許是一個不錯的工作。

第一份兼職空缺是兼職節目助理 (TV/PA/II)，時薪74元，主要為電視節目提供技術及一般製作支援，協調各類臨時工作，如核對字幕、協助搜集資料、資料輸入及抄帶等。

詳細如下：

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第二份兼職空缺是兼職助理編導，時薪101元，主要為電視節目提供技術及一般製作支援，協調各類臨時工作，例如協助節目直播、錄影節目、替節目輸入字幕及抄帶等。

詳細如下：

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申請手續：

申請表格(GF340(Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達下列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本台，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台電視及機構業務部中央行政組

查詢電話：3168 8797

截止申請日期(日/月/年) ：28/05/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂