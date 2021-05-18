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【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊 擬集資3億美元　

股樓投資 17:48 2021/05/18

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內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技（Angelalign Technology)已通過上市聆訊，據外媒引述消息報道，將會計劃集資3億美元(約23.3億港元)。中金及高盛為其聯席保薦人。

時代天使科技於2003年成立，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。公司業務主要分三方面，包括數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及雲服務平台。

根據非國際財務報告準則，公司於去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%，經調整淨利潤率達27.8%。至於2020年收入則近8.17億元，按年增長26.4%。

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公司的承銷團之一高盛發表報告預料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%，其純利複合年均增長率達51%，予公司估值達到370億港元至450億港元。另外中金則給予公司278億至365億港元。

另一方面，時代天使科技派付股東的現金股息亦可值得留意，公司於今年派付股東的現金股息到1520萬美元，較對上一年派發的4300萬元人民幣，大幅增加超過一倍。

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責任編輯:陳子謙

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