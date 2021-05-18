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【移民新西蘭】收緊低技能低薪移民 改吸納富豪

環球社會熱點 14:06 2021/05/18

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新西蘭一直是港人移民升學的熱門地方，但新西蘭政府有意改革移民政策。《衛報》指新西蘭計劃於重開邊境時改革移民政策，收緊對低技能與低薪移民的要求和限制，並希望吸引大量富豪和投資者移民新西蘭。

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新西蘭政府自新冠肺炎疫情爆發後，關閉邊境暫停處理移民申請多時。政府周一（17日）發表聲明，指打算在重開邊境後調整移民政策方向，改為吸引更多富豪和投資者。

新西蘭政府更有意吸引更多企業及投資者到新西蘭，希望促進國際投資，政府預計在未來1年内會有超過200個國際投資者到埗。

新西蘭旅遊部長納什（Stuart Nash）同日晚表示，新西蘭自90年代初以來，大量移民佔新西蘭總人口增長約30％。他指出新西蘭依賴移民勞工，企業大量聘請低技能勞工和壓低薪金，而沒有投資工廠、聘請或培訓新西蘭本地人。

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據悉，新西蘭調整移民政策後，臨時工和技術移民料受到最大影響。但納什無透露更改簽證類別細節，僅稱會加強對僱主的擔保條件和勞動力市場測試要求，並鼓勵僱主聘用本地人並提升其工作技能。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上周已預告，政府正尋求將移民政策重心由低技能者，轉移至吸納更多高技能移民，來解決技術短缺問題。

責任編輯：鄭錦玲

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