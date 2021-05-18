【印度疫情】累計確診破2,500萬 海外畢業醫生望支援抗疫

印度新冠肺炎疫情持續，當地累計新冠肺炎確診人數已突破2,500萬人。有傳媒報道，印度大批海外畢業醫生，促請政府特許他們參與前線抗疫，惟印度當局未有直接回應。世界衛生組織（WHO）專家則表示，印度新冠肺炎檢測數目依然不足。

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印度衛生部公布，周一（17日）新增263,533人確診新冠肺炎。死亡人數再創新高，錄得4,329宗死亡個案。目前印度累計錄得約2,503萬人確診，近27.9萬人死亡。雖然疫情稍有緩和，但當地醫療系統壓力依然沉重。

《路透社》報道，約有9,000名海外畢業的印度醫生要求政府，特別通容他們參與抗疫。據悉，一眾印度醫生畢業於中國、俄羅斯、烏克蘭、菲律賓、尼泊爾、孟加拉等國家。按照印度規定，新畢業醫生需通過印度執業試才能行醫。這批海外畢業醫生大多已通過執業試，等待當局發放牌照，另有小部分將於下月參加執業試。

印度海外畢業醫生聯會（All India Foreign Medical Graduates Association）主席阿明（Najeerul Ameen）表示，並非要求當局讓海外畢業醫生參與手術，而是希望當局在此危急時刻，允許他們協助抗疫。

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印度專家警告，隨著第二波疫情死亡數字上升，印度很快就需面對醫護人手短缺及深切治療部病床不足問題。當地著名心臟科醫生謝蒂（Devi Shetty）博士直言，數周後將有可能看到病人或因醫護缺乏人手照料，而在深切治療部死亡。

印度考試委員會（National Board of Examination）表示，因為海外畢業醫生未在印度受訓，不熟悉印度醫療問題，必須先通過執業試才可工作。印度衛生部未對此發表任何評論。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan） 接受印度傳媒採訪表示，印度很多邦州檢測率依然不足，而且全國檢測陽性比率達20%，屬於非常高的水平，意味實際情況或會更糟。瓦米納坦指，印度很多地方疫情或仍未到達巔峰（not yet experienced the peak）。

責任編輯：李俊儀