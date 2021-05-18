白宮公開拜登年度財政報表 2020交稅約122萬

美國前總統特朗普在任時，持續拒絕公開年度財政報表，被質疑當中涉及不法行為。現總統拜登恢復傳統，公開第一家庭及副總統賀錦麗的2020年度財政報表。當中，拜登在2020年繳納稅款約15.7萬美元（約122萬港元）。

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根據白宮釋出的總統財政報告顯示，拜登（Joe Biden）2020年總收入為60.7萬美元（約472萬港元），應繳聯邦入息稅為157,414美元。而根據美國1040個人所得稅使用表，拜登實繳稅款為162,023美元，獲退稅4,649美元，實際聯邦入息稅率為25.9%。

由於去年參與總統大選，拜登投放更多時間參與競選活動，減少出席演講或在賓夕凡尼亞州大學的工職，因而收入大減。據悉，拜登2019年的總收入有98.5萬美元（約766萬港元）。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）2020年總收入更高，近170萬美元（約1323萬港元），應繳聯邦入息稅為621,893美元（約484萬港元）。不過，賀錦麗一家目前只繳交約59萬美元的稅款，尚欠3.44萬美元。

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相比拜登的公開態度，前總統特朗普（Donald Trump）在任時從未公布年度財政報表，是自水門事件後，唯一一位拒絕公開的美國總統。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）藉機暗諷特朗普，表明拜登會如歷任美國總統，每年公布財務報表。

責任編輯：吳漢培