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【外資撤走？】許正宇﹕香港營商環境一切如常

宏觀解讀 14:20 2021/05/18

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財庫局局長許正宇近日接受外媒採訪時表示，香港的營商環境一切如常。

黎智英壹傳媒  （00282）  股份近日被保安局凍結，社會上出現聲音表示，擔憂近年本港法治環境出現變動下，香港對外資的吸引力不如以前。財庫局局長許正宇近日接受外媒採訪時表示，香港的營商環境一切如常，並認為香港現時仍蘊含無限商機及發展機遇。他亦指，香港現時正致力發展其金融市場，並表示將會很快公佈有關SPAC上市制度諮詢的安排。

港美商會會長﹕「兩制」為香港國際金融中心地位基石，詳情可見﹕【下一頁】

許正宇接受訪問時表示，他經常向外界提到，市民可以在香港起訴政府並且取得勝訴（"I always jokingly say that Hong Kong is the place where you can sue the government and still win，"），意味著香港長時間以來一直擁有高度自由法治，並表示此情況將會繼續不變（"That's something that has been in place for a long， long time and will continue to be so"）。

許正宇亦強調，香港將繼續擔當聯繫中國與國際市場的角色，並指香港現時擁有完善法治、全面的金融監管，優秀的專業人才等多方面優勢，相信香港對外企仍存吸引力。

相關文章﹕

【壹傳媒】黎智英壹傳媒股份被保安局凍結　台灣蘋果日報5月18日紙本停刊、專注數碼　

香港美商會：港政治局勢為營商環境帶來挑戰　暫未見大量美國資金撤離

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編輯﹕賴奕羚

經濟 特殊目的收購公司（SPAC） 國際金融中心 許正宇 金融

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