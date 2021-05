【外資撤走？】許正宇﹕香港營商環境一切如常

▲ 財庫局局長許正宇近日接受外媒採訪時表示,香港的營商環境一切如常。

黎智英壹傳媒 (00282) 股份近日被保安局凍結,社會上出現聲音表示,擔憂近年本港法治環境出現變動下,香港對外資的吸引力不如以前。財庫局局長許正宇近日接受外媒採訪時表示,香港的營商環境一切如常,並認為香港現時仍蘊含無限商機及發展機遇。他亦指,香港現時正致力發展其金融市場,並表示將會很快公佈有關SPAC上市制度諮詢的安排。

許正宇接受訪問時表示,他經常向外界提到,市民可以在香港起訴政府並且取得勝訴("I always jokingly say that Hong Kong is the place where you can sue the government and still win,"),意味著香港長時間以來一直擁有高度自由法治,並表示此情況將會繼續不變("That's something that has been in place for a long, long time and will continue to be so")。

許正宇亦強調,香港將繼續擔當聯繫中國與國際市場的角色,並指香港現時擁有完善法治、全面的金融監管,優秀的專業人才等多方面優勢,相信香港對外企仍存吸引力。

編輯﹕賴奕羚