【大行報告】大摩降恒指基本目標至29200點　籲減持互聯網、留意5大行業

▲ 大摩降恒指基本目標至29200點 籲減持互聯網、留意5大行業

摩根士丹利發表中國股票半年展望報告，因應企業盈利重估、流動性收緊和行業監管，大摩對中國股票保持審慎，更新區內不同指數的目標價對應時間，由今年年底更新至明年6月底。大摩對恒生指數、恒生國指的基本情景、牛市情景目標價，都向下修訂，大摩恒生指數基本目標價為29200點，較原目標低400點，相對恒生指數最新價僅高3%。

大摩認為，在市場提前樂觀，而且通貨再膨脹（reflation）令毛利受壓，企業盈利預測上調空間有限。另外，人民幣兌美元匯率走勢預期轉弱不利中資股股價，流動性收緊限制估值上調，互聯網、金融科技和教育都有持續監管風險，令該行對整體中國股市保持審慎。大摩對新興市場、亞太區日本除外市場保持「與大市同步」看法。

選股層面，大摩認為「定價能力（pricing power）」是追求絕對回報的主軸，看好受惠於通貨再膨脹周期的行業如原材料、工業和銀行業，並且看好服務業、耐用品兩個受惠於消費復甦的行業，反映該行看好私人消費會再增加。

大摩解釋受惠於定價能力的行業包括原料、特定科技硬件、半導體、休閒消費、運動服裝、綠色經濟，而受挑戰的行業就有汽車、互聯網、保健分銷、藥業和部分基本消費品。

另外，大摩上調醫藥、生物科技評級，由減持回升至與大市同步。

圖看大摩報告最新目標更清晰

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大摩對恒生指數的牛市、熊市目標價最新為34600點和22320點，牛市目標較原目標低4300點，熊市目標反而提高720點。

恒生國指方面，大摩基本目標由11300點更新至11200點，潛在升幅為6%，而牛市目標由14500點更新至13000點，熊市目標維持為8560點。

相對恒指、國指目標，大摩對內地A股滬深300指數仍然相對樂觀，最新目標價為5530點，潛在升幅達10%，但較原有目標價5980點明顯調低。大摩指出，A股較少互聯網等監管風險較高行業，預測市盈率也較MSCI 中國指數有5%折讓。

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記者：麥德銘