【非凡中國】非凡中國配股沽李寧籌近38億 已超過非凡中國一半市值？

近日配股潮持續，非凡中國 （08032） 公布，以每股63.6元配售6,000萬股李寧 （02331） ，配股價較上日（17日）收市折讓約6.5%，銷售股份佔李寧已發行股本2.41%，配股淨集資額為37.9億元。配股完成後，非風仍持有2.71億股李寧股份，佔其已發行股本約10.9%。

非凡中國補充指，配股所得款項將用於潛在收購及營運資金，同時或考慮派特別息回饋股東。消息公布後非凡中國股價曾升逾兩成至0.75元，中午後仍維持近一成升幅。非凡中國主要經營多品牌鞋服業務，並經營運動體驗業務，包括體育目的地、體育賽事活動和電競俱樂部之營運、服務及投資，其控股股東、主席及行政總裁為李寧。

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