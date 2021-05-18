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【恒指季檢】恒指季檢在即 咩板塊可以睇高一線?

股市 13:30 2021/05/18

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恒指公司周五（21日）公布季度檢討結果，為大改革後首次季檢，市場預期恒指將納入更多科技、醫療及消費公司。華盛證券証券分析師聶振邦分析指，恒指成份股自去年8月開始已出現轉變，本來傾向金融相關股份，權重上佔四成多，自新經濟股比重上升後，金融相關股份的權重跌至三成多，在短短數個月已見明顯調整。聶振邦續指，近期科技股的表現平平，認為傳統經濟股跑出的機會較大，個人看好李寧 （02331）
 



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新經濟股 李寧 經濟 恒生指數 李寧（02331）

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