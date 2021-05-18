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【險資走佬】險資連環減持多隻內銀股 是睇淡抑或換馬？

股樓投資 17:26 2021/05/18

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據內地報導，今年來中國人壽（02628）頻頻減持內銀股，繼郵儲銀行（01658）、農業銀行（01288）及中國銀行（03988）之後，日前又宣布計劃減持杭州銀行（滬：600926）不超過1%股權。

【金飾股】摩通籲趁高鎖定利潤 下調呢3隻金飾股評級至「中性」，請按【見下頁

有分析指，去年國壽在低位一直增持內銀股，也會基於對整個股票市場的判斷來調整倉位，始終險資會追求絕對回報。特別是險資目前在內銀股的持股並不低。

【大行報告】中信証券維持互聯網板塊「強於大市」評級　關注大幅回調後投資機會　推薦7大科技股，請按【見下頁

資料顯示，國壽在5月7日減持2,000萬股農行，平均價為3.0466元，減持後仍有8.98%的權益。另國壽仍是郵儲銀行的第三大股東，約持有2.75%的股權。

不過，眼見險資沽貨，市場似乎無反應，皆因同期公募基金仍然看好中資金融股，首季數據反映只有29隻內銀股被基金重倉持有，排名前五的股份包括招商銀行（滬：600036）、興業銀行（滬：601166）、平安銀行（深：000001）、寧波銀行（深：002142）及工商銀行（滬：601398）。

【延伸閱讀】大行報告：瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級，請按【見下頁

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記者：林衛

港股 A股 板塊 減持 銀行 中國 郵儲銀行（01658） 興業銀行（滬：601166） 招商銀行（滬：600036） 杭州銀行（滬：600926）

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