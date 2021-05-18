  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳Bill Gates搵淫媒富豪避老婆 曾大吐婚姻苦水

環球社會熱點 13:58 2021/05/18

分享：

微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates） 早前宣佈與太太梅琳達離婚後，成為外界關注焦點。有外媒早前Bill Gates與已故淫媒富豪愛潑斯坦關係親近，二人甚至在愛潑斯坦的曼哈頓住所討論過其婚姻。但Bill Gates強烈否認與愛潑斯坦深入討論婚姻問題，並指報道失實。

前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家 【下一頁】

Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過 【下一頁】

美國媒體The Daily Beast引述兩名消息人士，指Bill Gates於2011年至2014年間，多次向愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）大吐苦水，傾訴自己婚姻問題。報道引述曾參與數次聚會的消息人士指，Bill Gates透露前往愛潑斯坦住所聚會，是擺脫梅琳達的一種方式，亦是讓他於婚姻中得到喘息機會。

消息人士更指愛潑斯坦與Bill Gates關係親近，愛潑斯坦甚至有份參與管理Bill Gates與梅琳達共同營運的慈善基金。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸 【下一頁】

但Bill Gates發言人其後斷然否認所有指控，表明報道有關與愛潑斯坦會面、他插足Bill Gates慈善事業，甚至消息人士身份等，均為失實內容。發言人強調，Bill Gates未曾以貶損的方式討論其婚姻及與梅琳達關係，亦從未向愛潑斯坦徵求關於婚姻或其他方面的個人建議，更沒有向他抱怨梅琳達及相關問題。The Daily Beast曾向梅琳達查詢，但目前仍未獲回應。

事實上，早有傳媒於2019年報道指，Bill Gates於2011年起在愛潑斯坦的曼哈頓別墅內有最少3次會面，其後Bill Gates亦承認與愛潑斯坦相識及會面，但強調與愛潑斯坦沒有任何業務關係及友誼。據悉梅琳達不願和愛潑斯坦扯上關係，亦曾反對Bill Gates與他交往。

責任編輯：郭麗明

相關文章

Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭
2021/05/08
Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭
Bill Gates夫婦揀定時間離婚 只為等埋細女成年
2021/05/10
Bill Gates夫婦揀定時間離婚 只為等埋細女成年
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
2021/05/12
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
2021/05/14
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家
今日
前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家

你可能感興趣

Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭
09:05 2021/05/08
Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭
Bill Gates夫婦揀定時間離婚 只為等埋細女成年
13:37 2021/05/10
Bill Gates夫婦揀定時間離婚 只為等埋細女成年
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
13:05 2021/05/12
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
網絡熱話 離婚 結婚 慈善基金 比爾蓋茨 富豪 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠疫情】譚德塞指有排未完 需要更多資金抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿斯利康疫苗】加拿大多省停打 政府考慮捐出
【阿斯利康疫苗】加拿大多省停打 政府考慮捐出
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間14:00）
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿
日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
拜登內外受壓 美國猶太裔促結束流血衝突
拜登內外受壓 美國猶太裔促結束流血衝突