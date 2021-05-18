傳Bill Gates搵淫媒富豪避老婆 曾大吐婚姻苦水

微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates） 早前宣佈與太太梅琳達離婚後，成為外界關注焦點。有外媒早前Bill Gates與已故淫媒富豪愛潑斯坦關係親近，二人甚至在愛潑斯坦的曼哈頓住所討論過其婚姻。但Bill Gates強烈否認與愛潑斯坦深入討論婚姻問題，並指報道失實。

前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家 【下一頁】

Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過 【下一頁】

美國媒體The Daily Beast引述兩名消息人士，指Bill Gates於2011年至2014年間，多次向愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）大吐苦水，傾訴自己婚姻問題。報道引述曾參與數次聚會的消息人士指，Bill Gates透露前往愛潑斯坦住所聚會，是擺脫梅琳達的一種方式，亦是讓他於婚姻中得到喘息機會。

消息人士更指愛潑斯坦與Bill Gates關係親近，愛潑斯坦甚至有份參與管理Bill Gates與梅琳達共同營運的慈善基金。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸 【下一頁】

但Bill Gates發言人其後斷然否認所有指控，表明報道有關與愛潑斯坦會面、他插足Bill Gates慈善事業，甚至消息人士身份等，均為失實內容。發言人強調，Bill Gates未曾以貶損的方式討論其婚姻及與梅琳達關係，亦從未向愛潑斯坦徵求關於婚姻或其他方面的個人建議，更沒有向他抱怨梅琳達及相關問題。The Daily Beast曾向梅琳達查詢，但目前仍未獲回應。

事實上，早有傳媒於2019年報道指，Bill Gates於2011年起在愛潑斯坦的曼哈頓別墅內有最少3次會面，其後Bill Gates亦承認與愛潑斯坦相識及會面，但強調與愛潑斯坦沒有任何業務關係及友誼。據悉梅琳達不願和愛潑斯坦扯上關係，亦曾反對Bill Gates與他交往。

責任編輯：郭麗明