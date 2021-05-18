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【蘋果AAPL】紐時：蘋果對中國讓步　內地數據中心形同交出控制權

股市 13:03 2021/05/18

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【蘋果AAPL】紐時：蘋果對中國讓步　內地數據中心形同交出控制權

紐約時報報導，蘋果公司（美：AAPL）將中國客戶的數據儲存在由內地國企運作的電腦伺服器中，這可能使政府很容易獲得這些信息的訪問權限。報道形容，蘋果已經讓步，大致將控制權交給中國政府。

蘋果會將內地消費者的數據儲存在預計6月完工的貴陽數據中心，以及位於內蒙古的一座資料中心。報道指，中國政府聘請的員工實際上控制及管理數據中心。另外，蘋果同意將用來解鎖儲中國客戶信息的數位鑰匙，儲放在數據中心內。

報道引述獨立安全專家和蘋果工程師表示，蘋果的讓步幾乎使公司無法阻止中國當局獲取中國客戶的電子郵件、照片、聯繫人、日曆和位置數據。

另外，報道指，蘋果也在中國App Store主動封殺可能引發中國當局批評的app。報道稱，蘋果總部的一名員工因將流亡的中國億萬富翁郭文貴一款app在中國App Store上架而被解僱；該app傳播對中國政府腐敗的各種指控。據紐約時報指，蘋果否認解僱與app問題有關，公司指該名員工表現不排，而將該app下架是因為該app在中國被確定為非法。

報道指，自2017年以來，約5.5萬個活躍app 在中國App Store消失，但它們在其他國家App Store仍有上架。

相關文章：【Apple】蘋果英國App Store被指佣金過高　恐面臨164億元賠償

【新疆風波】外電：蘋果7間供應商涉新疆強制勞動　蘋果：沒有發現強制勞動的證據

編輯：吳敏芳

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 中國 App Store

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