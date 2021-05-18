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【券商點睇】股市或先於通脹見頂 A股面臨二次探底風險

股樓投資 15:34 2021/05/18

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市場目光聚焦在通脹、央行政策及流動性。通脹對股市的影響可謂「有辣有唔辣」，通常輕微通脹利好企業盈利，惟通脹過劇卻會引致央行「收水」。

【非凡中國】非凡中國配股沽李寧籌近38億 已超過非凡中國一半市值？，請按【見下頁

國金證券指，這次通脹背後的核心原因是需求復甦之下供給端恢復滯後。如果沒有需求支撐，僅僅是供給收縮導致的通脹，不會看到全球主要經濟體工業產能利用率的明顯回升。同時，隨着供需矛盾的緩和通脹壓力將逐步見頂，通脹持續時間或並不長。

【阿里巴巴9988】阿里牽頭財團投資越南零售平台 旗下東南亞子公司合作營運，請按【見下頁

在一般情況下，流動性會先於股市見頂，而股市則會先於通脹見頂。該行認為，成本推動型的通脹環境往往對應經濟的滯漲，經濟滯漲往往不利股市，一來企業盈利下行，二來利率上行及政策收縮對估值和風險偏好，均會產生一定負面衝擊。

更重要是，A股短期不具備持續反彈的動力，仍面臨二次探底的風險。但是，市場將呈現結構型行情，向上空間有限，向下調整幅度同樣有限，指數將呈現區間波動趨勢。

【延伸閱讀】大行點睇：6大本地收息股  最新大行評級及目標價一覽，請按【見下頁

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記者：林衛

通脹 見頂 A股

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