【券商點睇】股市或先於通脹見頂 A股面臨二次探底風險

市場目光聚焦在通脹、央行政策及流動性。通脹對股市的影響可謂「有辣有唔辣」，通常輕微通脹利好企業盈利，惟通脹過劇卻會引致央行「收水」。

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國金證券指，這次通脹背後的核心原因是需求復甦之下供給端恢復滯後。如果沒有需求支撐，僅僅是供給收縮導致的通脹，不會看到全球主要經濟體工業產能利用率的明顯回升。同時，隨着供需矛盾的緩和通脹壓力將逐步見頂，通脹持續時間或並不長。

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在一般情況下，流動性會先於股市見頂，而股市則會先於通脹見頂。該行認為，成本推動型的通脹環境往往對應經濟的滯漲，經濟滯漲往往不利股市，一來企業盈利下行，二來利率上行及政策收縮對估值和風險偏好，均會產生一定負面衝擊。

更重要是，A股短期不具備持續反彈的動力，仍面臨二次探底的風險。但是，市場將呈現結構型行情，向上空間有限，向下調整幅度同樣有限，指數將呈現區間波動趨勢。

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記者：林衛