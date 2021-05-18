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Google I/O開發者大會明凌晨登場　將有何亮點？

科技 12:58 2021/05/18

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去年的Google I/O開發者大會因疫情停辦，時隔兩年，Google I/O 開發者大會終於在明日（19）凌晨正式於線上舉行，除了已經發布了的Android 12開發者預覽版的一些細節調整，預計還有全新的Google Pixel手機、無線耳機，以及一系列軟件技術展示。

由於Google I / O 2021預覽版網頁的首圖就是Android，所以外界預測今次大會將發表Android 12的新功能及用戶介面改變。據爆料達人Jon Prosser於YouTube頻道釋出一系列Android 12的最新介面，稱其設計將有大幅度調整，例如是放大鎖定畫面的時鐘，將來電、訊息通知改為屏幕左上角的泡泡顯示，添加許多淡系配色，也會有全新的氣象小工具等。

綜合外電消息，Google正開發一款新的真無線耳機Pixel Buds A系列，Google亦曾確認了該耳機將支援Google的快速配對體驗：新的Fast Pair藍牙連線功能。預計售價會比現有179美元（約1,390港元）的Google Pixel Buds更便宜。

Android 12推出首個開發者預覽版本　 全新功能搶先曝光

【Google手機】Google Pixel 6 外觀曝光　揭設計改革、料有三色機背

Google Assistant更新

此外，Google曾在2016年的I/O大會上宣布，Google Assistant將每年出現新的更新。去年I/O大會雖然停辦，但Google Assistant仍有控制應用程式、Snapshot feed、環境模式等更新。在智能家居方面也重新設計，加入Home＆Away及家庭備忘等功能。

其早前指出Google Assistant將可以更精準的理解用戶語音，也有望在今次大會正式發表。

Google Cloud夥Starlink　支援衛星服務傳遞海量數據

責任編輯：張寶燕

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