【商品牛市】國內煤價高處不勝寒恐掉頭 煤商作對冲鎖定利潤

大宗商品價格上揚，煤炭一樣受惠，自去年第四季開始中國煤價持續高企，長時間維持在發改委劃定的紅色警戒區域。

【美股分析】憂通脹殺到又唔知點算？ 薦4隻美股ETF抗通脹，請按【見下頁】

資料顯示，3月以來焦煤期貨合約由每噸1,452元（人民幣，下同）上漲至2,138元，漲幅逾四成；動力煤由每噸610元升至944元，累計升幅更超過五成。

【騰訊700】騰訊放榜前夕宣布 成立騰訊雲視頻品牌，請按【見下頁】

由於煤價在高位的波動性增大，為了防止因煤價下滑，導致利潤縮水，有煤企索性利用期貨作對冲鎖住當前的利潤。

基本面看，目前供需缺口並未得到有效解決，但仍不得不提防政策面的變化，例如有不同渠道已有呼聲指煤價過高不可持續，對價格調控的概率不可避免，提產保供力度或加強，如今站在前綫的煤商率先諗計鎖定利潤，或許給市場一定啟示。

【延伸閱讀】恒指季檢：恒指周五季檢 中金點名19隻股份 具潛在染藍機會 ，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛