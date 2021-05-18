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【商品牛市】國內煤價高處不勝寒恐掉頭 煤商作對冲鎖定利潤

股樓投資 12:51 2021/05/18

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大宗商品價格上揚，煤炭一樣受惠，自去年第四季開始中國煤價持續高企，長時間維持在發改委劃定的紅色警戒區域。

【美股分析】憂通脹殺到又唔知點算？ 薦4隻美股ETF抗通脹，請按【見下頁

資料顯示，3月以來焦煤期貨合約由每噸1,452元（人民幣，下同）上漲至2,138元，漲幅逾四成；動力煤由每噸610元升至944元，累計升幅更超過五成。

【騰訊700】騰訊放榜前夕宣布 成立騰訊雲視頻品牌，請按【見下頁

由於煤價在高位的波動性增大，為了防止因煤價下滑，導致利潤縮水，有煤企索性利用期貨作對冲鎖住當前的利潤。

基本面看，目前供需缺口並未得到有效解決，但仍不得不提防政策面的變化，例如有不同渠道已有呼聲指煤價過高不可持續，對價格調控的概率不可避免，提產保供力度或加強，如今站在前綫的煤商率先諗計鎖定利潤，或許給市場一定啟示。

【延伸閱讀】恒指季檢：恒指周五季檢  中金點名19隻股份  具潛在染藍機會 ，請按【見下頁

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記者：林衛

煤炭股 動力煤 中國 商品

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