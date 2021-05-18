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【ESG】亞馬遜美國推WorkingWell計劃　目標到2025年減一半工傷事故

商業 13:10 2021/05/18

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亞馬遜正推動一項名為「WorkingWell」的健康計劃，旨在更好地保障員工身心健康。（法新社圖片)

在ESG的風潮下，員工福祉及健康被視為企業永續的關重要一環。為保障員工身心健康，亞馬遜正推動一項名為「WorkingWell」的健康計劃，旨在更好地教導倉庫和配送中心工人如何避免工傷，以及改善其心理健康。
 

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據《The Verge》報道，在「WorkingWell」計劃下，工人們將會參與會議，觀看涵蓋健康和安全主題的視頻。公司也會按照其不同的工位崗位，定時發放視頻提示，以指導他們進行伸展運動和心理健康之鍛煉。亞馬遜還計劃在休息室提供更多健康零食，以進一步推廣健康的生活方式。

亞馬遜表示，公司更將在倉庫外面設立鄰里健康中心，為員工提供初級保健服務，涵蓋開處方、日常護理、物理治療，甚至提供疫苗接種等服務。還設有一個移動應用程式，備有亞馬遜的所有教育視頻和指導性的冥想教學，供員工在家中使用。

《華爾街日報》報道，亞馬遜全球工作場所健康與安全副總裁Heather MacDougall表示，集團自兩年前起試行該項目的部分內容，已在北美和歐洲的350個亞馬遜倉庫開展。集團計劃到今年年底將其覆蓋範圍擴大至1000個倉庫，目標到2025年減少一半的工傷事故。

事實上，在涉及體力勞動的工作，難以完全根絕工傷情況。根據亞馬遜公司和聯邦工作場所數據，在2019年，亞馬遜每100名工人中有5.6人受傷，高於全美倉庫行業平均的4.8人水平。而亞馬遜過去一直因倉庫工人安全狀況而受到質疑，集團已承諾為員工提供更好的福祉。

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責任編輯：蘇穎琪

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