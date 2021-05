【新冠疫情】譚德塞指有排未完 需要更多資金抗疫

隨著新冠疫苗接種計劃開展,美國等多國陸續放寬新冠疫情限制措施。但世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞則警告民眾切勿放鬆警惕,直指距離新冠疫情結束還很遙遠。譚德塞亦再次呼籲各新冠疫苗製造商,向世衛捐贈更多新冠疫苗。

美國疾控中心(CDC)上周更新建議,容許完成接種疫苗人士無需在戶外佩戴口罩。有醫生指,新建議代表「完成接種疫苗人士可恢復正常生活」(vaccinated people can go back to normal)。但世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一(17日)於新聞發布會上表示,雖然部分果國家新冠疫苗接種率很高,但疫情全球大流行尚未完結。譚德塞表示,

「距離結束仍有很長的路要走,直至各地疫情結束前都不會完結」 (The pandemic is a long way far from over,It will not be over anywhere until it's over everywhere)

譚德塞呼籲,包括輝瑞(Pfizer)及Moderna在內的多間疫苗生廠商,應通過新冠肺炎疫苗公平分配計劃(COVAX),向較貧窮國家提供疫苗。譚德塞直指世衛現時需要更多疫苗,希望廠商盡快交付(bring forward deliveries as soon as possible)。譚德塞亦指,世衛需要更多資金,支援印度等嚴重受疫情影響國家。他透露,世衛眾多資金的用途因捐款人或國家的要求而受到限制,需要更多資金應付全球疫情。

根據CDC數據,美國已約有1.23億人完成接種新冠疫苗。國內感染率正不斷下降,根據美國約翰霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)統計,截至周日(16日),美國每日新增確診人數較1周前下降了19%。但其他國家疫情正面臨爆發情況,印度疫情雖稍微緩和,但印度上周平均每日死亡人數逾4,000,創下全球最高紀錄。

