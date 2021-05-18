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【新冠疫情】譚德塞指有排未完 需要更多資金抗疫

環球社會熱點 13:55 2021/05/18

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隨著新冠疫苗接種計劃開展，美國等多國陸續放寬新冠疫情限制措施。但世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞則警告民眾切勿放鬆警惕，直指距離新冠疫情結束還很遙遠。譚德塞亦再次呼籲各新冠疫苗製造商，向世衛捐贈更多新冠疫苗。

美國再分享2000萬劑新冠疫苗 誓超中俄做領頭羊 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）上周更新建議，容許完成接種疫苗人士無需在戶外佩戴口罩。有醫生指，新建議代表「完成接種疫苗人士可恢復正常生活」（vaccinated people can go back to normal）。但世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（17日）於新聞發布會上表示，雖然部分果國家新冠疫苗接種率很高，但疫情全球大流行尚未完結。譚德塞表示，

「距離結束仍有很長的路要走，直至各地疫情結束前都不會完結」

（The pandemic is a long way far from over，It will not be over anywhere until it's over everywhere）

譚德塞呼籲，包括輝瑞（Pfizer）及Moderna在內的多間疫苗生廠商，應通過新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），向較貧窮國家提供疫苗。譚德塞直指世衛現時需要更多疫苗，希望廠商盡快交付（bring forward deliveries as soon as possible）。譚德塞亦指，世衛需要更多資金，支援印度等嚴重受疫情影響國家。他透露，世衛眾多資金的用途因捐款人或國家的要求而受到限制，需要更多資金應付全球疫情。

英國如期第3階段解封 印度變種病毒成爆疫隱患 【下一頁】

根據CDC數據，美國已約有1.23億人完成接種新冠疫苗。國內感染率正不斷下降，根據美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）統計，截至周日（16日），美國每日新增確診人數較1周前下降了19%。但其他國家疫情正面臨爆發情況，印度疫情雖稍微緩和，但印度上周平均每日死亡人數逾4,000，創下全球最高紀錄。

責任編輯：李俊儀

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