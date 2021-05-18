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【好想去旅行】誠品書店還原五大台灣懷舊場景　集合千件100%台灣直送食品及好物（多圖）

商業 12:35 2021/05/18

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誠品由即日起至6月20日，期間限定呈獻《古早味，呷飽沒？》，在太古城中心二樓中庭及中橋設置經典打卡場景

疫情蔓延超過一年，香港人已有好一段時間未能到台灣旅行，相信不少人也掛念台灣的「古早味」。太古城中心最近聯同誠品書店及誠品生活太古店，把5個台灣經典懷舊場景複製至本港，推出限定的「台灣古早味之旅」。

【消費優惠】YOHO MALL年度MEGA SALE低至3折　全新網店早鳥預購低至49折

誠品由即日起至6月20日，期間限定呈獻《古早味，呷飽沒？》，在太古城中心二樓中庭及中橋設置經典打卡場景，把六十年代懷舊好時光的台灣老店活現眼前。

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誠品書店和誠品生活太古店亦為大家準備了1,000件 100%臺灣直送的原材食品及生活好物。當中逾600件知味推薦，以3大主題「人氣手信」、 「入廚食材」、「地道零嘴」齊集展場，可細嚐台灣原味道。

同時，逾300件100%臺灣設計和製造、全新引進的生活選品限時獨家發售，兩大文創品牌「來好」及「木子創意」更是首次登場誠品。說到古早味，會想到50年代常用的打字機、鋼筆等日常、文具用品，今次亦精選了深受台灣人喜愛的的厝內、IWI、AZIO、HMM等生活品牌。 

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展場亦有不少限定優惠，消費滿指定金額，可獲贈台灣明信片、軟磁鐵杯墊及現金券等。凡於太古城中心以單次電子貨幣消費滿HK$1,200及成功登記成為LIVE+會員或出示LIVE+會員咭，亦可換領誠品生活太古店100元現金券（無最低消費限制）及台灣製造「木子創意」軟磁鐵杯墊一張 。

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責任編輯：葉泳珊

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