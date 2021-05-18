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今日推介中石化 | 粵海投資、佳明集團、福祿控股、順豐房託、中國太保最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/05/18

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恒生指數中午收報28545點，升351點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國石油化工股份 （00386） ，另亦會分析粵海投資 （00270） 、佳明集團控股 （01271） 、福祿控股 （02101） 、順豐房託 （02191） 及中國太保 （02601） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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