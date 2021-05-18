馬來西亞經濟重鎮料全面封城 疫情倘不降溫

▲ 馬來西亞的確診數字未有緩和，政府警告如新冠肺炎疫情仍未緩和，作為經濟重鎮的雪蘭莪州可能要全面封城。

馬來西亞早前收緊防疫措施，由上周起全國封城至下月初，目前仍可維持經濟活動。但馬來西亞的確診數字未有緩和，政府警告如新冠肺炎疫情仍未緩和，作為經濟重鎮的雪蘭莪州（Selangor）可能要全面封城，暫停商業和經濟活動。

瀏覽馬來西亞疫情及封城詳情

▼ 點擊圖片放大 +2

【新冠疫情】馬來西亞確診急升 全國封城至6月 【下一頁】

馬來西亞政府上周三（12日）起全國封城至6月7日。是馬來西亞自新冠肺炎疫情爆發以來，第三次實施全國封城。

政府禁止民眾參與所有社交活動、餐廳暫停堂食、跨省及跨區旅行被禁，但商業和經濟活動仍可繼續。而民眾如因工作、緊急事務、醫療、探望伴侶及接種疫苗，才會獲豁免跨省旅行。

但馬來西亞疫情未見緩和，單日新增4,000多宗確診個案及45宗死亡個案，累計增至超過47.4萬人確診及近2,000人死亡。雪蘭莪州自本月5日以來，每日新增過千宗確診，佔全國每日新增個案最少四分之一。

【新冠疫苗】美國再分享2000萬劑 誓超中俄做領頭羊 【下一頁】

雪蘭莪州為馬來西亞經濟重鎮和航空樞紐，也是該國最富庶、人口最多的州分。雪蘭莪對全國國內生產總值（GDP）和就業方面有重要貢獻，全球最大橡膠手套製造商Top Glove也於當地設廠。

馬來西亞衛生部長巴巴（Adham Baba）表示，如新冠疫情仍不緩和，政府可能會下令雪蘭莪全面封城，暫停商業與經濟活動。

據悉，疫情升溫導致當地深切治療部（ICU）病房不勝負荷，檳城的ICU病床使用率更接近爆滿。有治療中心為提供更多床位，甚至於要露天停車場設置雙層床位而引起爭議。

責任編輯：鄭錦玲