【國泰危機】國泰航空4月客運從去年低基數回升63%、未及疫情前1%　另發6.5億美元債券

▲ 國泰航空4月客運從去年低基數回升63%、未及疫情前1%

國泰航空 （00293） 公布，4月客運量按年回升63.2%至2.24萬人次，惟與2019年疫情前同月客運量相比，依然大跌99.3%，每日載客只有747名乘客，反映客運表現依然處於冰封狀態。國泰航空貨運量則按年跌13.6%，運載率就升12.5百分點至83%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，客運市場復甦的步伐仍然緩慢，上月調升運力， 包括恢復往來成都、廈門、高雄、墨爾本和珀斯的定期航班，也加開倫敦航班應付留學生需求。整體而言，4月客運運力按月回升21%，但僅屬兩年前的3.2%，而且運載率只有24.2%的甚低水平。

5月運力規劃方面，隨港府解除英國抵港的航班禁令，國泰月初已重啟倫敦希斯路機場出發的定期航班，也擬於下旬恢復福州及杭州航班，但因應港府規定，國泰航空4月中旬起已暫停所有菲律賓航班抵港。

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貨運表現方面，國泰航空指港府4月中放寬駐港貨機機師的檢疫限制，但運力恢復需時，而月內營運貨機及只載貨客機航班數量是疫情以來最少，已盡力利用運力協助運送疫苗等緊急物資。

國泰航空指，港府最近放寬已全面接種疫苗的駐港機組人員於執勤客運及貨運航班後的強制檢疫規定， 有助逐步減少每月營運現金消耗，但公司未有交代最新「燒錢」速度。

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國泰航空月初向市場商議發行美元債券傾向，國泰航空今日中午正式公布，正式發行6.5億美元（約50.7億港元）債券，票面息率為4.875厘，於2026年到期。國泰航空相關債券在聯交所上市編號為40685。

據本月初銷售文件，國泰航空考慮發行逾5億美元債券，票面息指引約5.2厘，年期為5.25年，國泰可因應認購情況可降票面息約25點子至40點子，當時傳出國泰獲最少10億美元資金表達有意認購。以最新通告資料，國泰航空發債規模較銷售文件所訂基本目標更佳，票面息率也較理想。

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記者：麥德銘