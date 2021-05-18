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[異動股] 中移動落實A股上市 擬發行不超過9.65億股 半日升近4%

股樓投資 13:11 2021/05/18

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自從由美國退市後一直傳出回歸A股上市的中國移動(00941),終落實回A細節。集團建議擬申請發行不超過9.65億股人民幣股份，並擬於上海證券交易所主板上市，募集資金擬用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

中移動半日造好，中午收報50.6元升近4%。另一隻中資電訊股中電信(00728),亦升2% 收報2.6元。

【恒指季檢】恒指周五季檢 中金點名19隻股份 具潛在染藍機會  詳情請看[下一頁 ]

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中移動指，行使超額配售選擇權之前，所發人民幣股份不超過擴大後股本4.5％，可授權主承銷商行使超額配售選擇權，超額發售不超過人民幣股份發行數量１５％的人民幣股份，行使後令人民幣股份佔擴大後股本5.14％。　

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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