  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】阿里巴巴牽頭投資越南Masan Group旗下零售業務 　涉資31億

股市 12:20 2021/05/18

分享：

The CrownX現時持有Masan Consumer Holdings 及VinCommerce。

外電報道，由阿里巴巴 （09988） 與霸菱亞洲投資基金（Baring Private Equity Asia）牽頭的合組財團斥4億美元（約31億元）投資越南企業Masan Group 旗下的零售部門The CrownX，收購The CrownX 5.5%股權，以擴大公司在東南亞的網上雜貨業務。交易完成後，Masan Group將持有80.2% The CrownX股權。

截至中午，阿里巴巴升0.97%，報207.4元，成交額達17.55億。

該報道指，是次交易意味著The Crown X投資前估值為69億美元（約536億港元）。The CrownX現時持有Masan Consumer Holdings 及VinCommerce，作為交易的一部分，Masan Group將會與阿里巴巴的東南亞子公司Lazada合作，擴大阿里巴巴在越南的數碼業務。Vincommerce會為Lazada在越南的電子商務平台提供食品雜貨，並將其實體店轉型為網上訂單的取貨地點。

Masan Group亦表示，公司同時亦與其他投資者進行談判，以進一步向The Crown X進行3億至4億美元的投資，預計今年內可完成。

相關文章﹕

【阿里巴巴】馬雲湖畔大學被叫停　「湖畔大學」金漆校名被剷走

【阿里巴巴業績】螞蟻集團去年第四季盈利大增 賺近218億元人民幣 按季升近五成（附短片）

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 收購 阿里巴巴－SW（09988） 東南亞 阿里巴巴

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨回穩升近百點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【國泰危機】國泰航空4月客運從去年低基數回升63%、未及疫情前1%　另發6.5億美元債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高1%　夜期升43點　北水連續五日流入（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高1%　夜期升43點　北水連續五日流入（不斷更新）
【索羅斯掃貨】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股　百度股價漲近半成
【索羅斯掃貨】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股　百度股價漲近半成
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618首日招股孖展破千億　超購154倍、國際配售已足額（附短片）
【新股IPO】京東物流2618首日招股孖展破千億　超購154倍、國際配售已足額（附短片）
【美股期貨】道指期貨回穩升近百點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升近百點　納指期貨升0.3%（不斷更新）