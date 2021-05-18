【阿里巴巴】阿里巴巴牽頭投資越南Masan Group旗下零售業務 　涉資31億

▲ The CrownX現時持有Masan Consumer Holdings 及VinCommerce。

外電報道，由阿里巴巴 （09988） 與霸菱亞洲投資基金（Baring Private Equity Asia）牽頭的合組財團斥4億美元（約31億元）投資越南企業Masan Group 旗下的零售部門The CrownX，收購The CrownX 5.5%股權，以擴大公司在東南亞的網上雜貨業務。交易完成後，Masan Group將持有80.2% The CrownX股權。

截至中午，阿里巴巴升0.97%，報207.4元，成交額達17.55億。

該報道指，是次交易意味著The Crown X投資前估值為69億美元（約536億港元）。The CrownX現時持有Masan Consumer Holdings 及VinCommerce，作為交易的一部分，Masan Group將會與阿里巴巴的東南亞子公司Lazada合作，擴大阿里巴巴在越南的數碼業務。Vincommerce會為Lazada在越南的電子商務平台提供食品雜貨，並將其實體店轉型為網上訂單的取貨地點。

Masan Group亦表示，公司同時亦與其他投資者進行談判，以進一步向The Crown X進行3億至4億美元的投資，預計今年內可完成。

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編輯﹕賴奕羚