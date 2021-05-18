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【Apple Music】下月提供無損音質、Dolby Atmos選項　AirPods、HomePod不支援無損音質

科技 11:54 2021/05/18

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蘋果宣布由下月開始為Apple Music音樂服務帶來杜比全景聲（Dolby Atmos）的空間音效，以及保真壓縮音訊（無損音質）功能。已訂閱Apple Music的會員，將無需額外付費。

蘋果副總裁Oliver Schusser表示，這是Apple Music在音質方面最大的一次提升。按照蘋果的說法，Apple Music曲庫中的7,500 萬首歌分為無損格式，編碼採用ALAC（Apple保真壓縮音訊編碼），以保存原始音檔的每一個位元，「聽到和藝人在錄音室裡錄製的原汁原味的聲音」。

若想開始聆聽保真壓縮音訊，使用最新版本 Apple Music 訂戶可以從「設定」>「音樂」>「音訊品質」開啟功能。

外媒：三款AirPods＋HomePod不支援無損音質　

至於支援的設備方面，根據官方新聞稿顯示，Apple Music 的無損音訊分級範圍，從 CD 品質的 44.1 kHz/16 bit，到 48 kHz/24 bit 的音訊解析度，可以在任何 Apple 裝置上原生播放。

不過綜合多家外國媒體指出，現有的AirPods、AirPods Max、AirPods Pro耳機，以及 HomePod、HomePod mini兩款智能揚聲器，皆不支援Apple Music無損音質功能。

此外，只要是搭載H1或W1芯片的AirPods及Beats耳機，在預設情況下 Apple Music 將自動播放杜比全景聲（Dolby Atmos）曲目；HomePod、HomePod mini兩款智能揚聲器也將支援擁有杜比全景聲的空間音訊（Spatial Audio）功能。

責任編輯：張寶燕

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