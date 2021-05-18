【本港樓市】港大王于漸﹕辣招從來都無用　倡私有化公屋增樓市流動性　

▲ 港大首席副校長王于漸早前出席港大「香港經濟前景展望」研討會，對本港房屋問題發表看法。

本港樓價持續高企，安居置業成為市民一大難題。港大首席副校長王于漸表示，高樓價現象並不是香港獨有，但相對於其他地方，香港情況更為嚴峻，監管條例令許多土地未能改變用途轉作住宅用地，限制釋放土地供應，促使樓價進一步上升。除放寬相關監管條例外，他提議將公屋屋邨私有化，建議政府降低資助出售房屋（以租者置其屋計劃及居屋為主）的部分待補地價，以及向現有租戶出售其現居公屋單位，創造市場環境，以增加房屋市場流動性，解決本港房屋問題。

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王于漸接受本報訪問時指，政府過去一直以「辣招」壓制樓價，但「辣招從來都無用」，「如果辣招有用的話，不斷加辣就可以解決任何問題」，而且「辣招」僅短暫遏抑樓價，為政治家常用的政治手段，實際上只是把解決房屋問題的責任不斷重複推卸給下任政府。

他表示﹕

「辣招是解決政客的問題，不是解決社會的問題。」

全球近二、三十年來息口低企，香港、上海、北京、紐約等大都市樓價紛紛急升。王于漸指，土地供應遠遠跟不上市場需求，建議香港政府必須從短中長期三方面着手，解決房屋供應問題。

他指，將公屋私有化，能夠增加房屋市場流動性。他相信，當每個人在市場上擁有更多選擇時，將能夠創造更多財富，賦予市民更多可以選擇置業的機會。

他亦強調，容許出售公屋的同時，必須輔以增建公屋、發展更多土地等中長期政策，方能解決房屋問題。

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編輯﹕賴奕羚