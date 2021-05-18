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【新冠疫苗】美國再分享2000萬劑 誓超中俄做領頭羊

環球社會熱點 11:49 2021/05/18

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全球新冠疫苗分配嚴重不均，貧困國家新冠疫苗供應不足，導致接種全球疫苗進度緩慢。美國響應世衛呼籲，承諾於6月底前與各國分享額外2,000萬劑新冠疫苗，連同早前承諾的6,000萬阿斯利康疫苗，美國在未來1個半月內，合共提供8,000萬劑新冠疫苗予有需要國家。

加拿大多省停打阿斯利康疫苗 政府考慮捐出  【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周一（17日）在白宮發表講話，表示會向其他國家額外分享2,000萬劑，獲當局批出使用許可的新冠疫苗。美國目前分別批准使用輝瑞、Moderna及強生疫苗，亦是首次與其他國家分享獲授權在國內使用的疫苗。不過，未獲美國批准使用的阿斯利康疫苗則不屬最新一批疫苗分享計劃的部分。

拜登指在全球化下，海洋或高牆不能確保任何國家可以在疫情下可以獨善其身，其他國家出現的傳染病及死亡除了影響美國外，亦會對美國構成風險。為對抗新冠肺炎疫情，拜登表明美國將成為全球的新冠疫苗武器庫（arsenal of vaccines），向各國分享疫苗，並揚言所供應的疫苗數量將超過中國或俄羅斯，強調不會要求盟國提供「利益」以換取疫苗。

世衛呼籲富國捐疫苗 取代為兒童接種 【下一頁】

白宮沒有透露具體有哪些國家可獲得疫苗，發言人普薩基（Jen Psaki） 表示，當局將在未來幾天內宣布更多相關細節。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 對美國此舉表示歡迎，指世衛的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX） 已隨時準時協助公平分配疫苗。

責任編輯：郭麗明

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