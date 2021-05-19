印度西部遭颱風吹襲29人死 20年來最嚴重（第二版）

▲ 印度新冠肺炎疫情蔓延之際，印度西部多個邦遭遇颱風吹襲，造成最少12人死亡。

印度新冠肺炎疫情蔓延之際，印度西部多個邦遭遇颱風吹襲，造成最少29人死亡。印度當局要疏散當地近15萬名居民，更形容是次為當地20年來經歷最嚴重的一次颱風。一艘駁船在颱風中沉沒，印度軍方出動營救，成功救起79人。印度氣象局指颱風登陸後，已經逐漸減弱。

（第二版更新死亡人數，印度軍方營救沉船人士）

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名為Tauktae的颱風風速高達每小時210公里，掠過喀拉拉邦（Kerala）、卡納塔克邦（Karnataka）、果阿邦（Goa）和馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）沿海地區時，最少造成29人死亡及28艘漁船失蹤。

Tauktae沿著印度西部海岸向北而上，作為金融中心的孟買也遭大雨和強風吹襲。當地因颱風出現水浸，機場、火車和部分主要道路也陷入停擺。

印度海軍表示，一艘載有約182名石油工人的駁船在孟買離岸海域沉沒。當局在冒著逾7米高大浪，在視野受颱風限制動員營救沉船人士，最終在周二（18日）成功救出79人，仍有103人等候救援。另有3艘駁船在古吉拉特邦沿岸擱淺，仍在等候救援。

印度氣象局預計，颱風在登陸後周三起（19日）會逐漸減弱。古吉拉特邦首席部長魯帕尼（Vijay Rupani）預計，周三起天氣便會回覆正常。但他表示，今次颱風造成當地共有160條公路受損，4萬多棵樹被吹倒，以及數幢房屋被毀。

颱風周一（17日）晚登陸印度古吉拉特邦（Gujarat）。當地政府隨即關閉機場和港口，並安排最少15萬名居民撤離。

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古吉拉特邦財政官員庫馬爾（Pankaj Kumar）表示：

這將是古吉拉特邦最少20年來經歷最嚴重的一次颱風。可與1998年吹襲坎德拉並造成嚴重破壞的颱風相提並論。 （This will be the most severe cyclone to hit Gujarat in at least 20 years. This can be compared with the 1998 cyclone that hit Kandla and inflicted heavy damage.）

1998年的颱風造成最少4,000人死亡及數億美元的損失，而印度目前正面對新冠肺炎疫情升溫，是次颱風造成的損失恐令地方政府財政狀況百上加斤。

責任編輯：鄭錦玲