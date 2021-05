印度西部遭颱風吹襲29人死 20年來最嚴重（第二版）

印度新冠肺炎疫情蔓延之際,印度西部多個邦遭遇颱風吹襲,造成最少29人死亡。印度當局要疏散當地近15萬名居民,更形容是次為當地20年來經歷最嚴重的一次颱風。一艘駁船在颱風中沉沒,印度軍方出動營救,成功救起79人。印度氣象局指颱風登陸後,已經逐漸減弱。

名為Tauktae的颱風風速高達每小時210公里,掠過喀拉拉邦(Kerala)、卡納塔克邦(Karnataka)、果阿邦(Goa)和馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)沿海地區時,最少造成29人死亡及28艘漁船失蹤。

Tauktae沿著印度西部海岸向北而上,作為金融中心的孟買也遭大雨和強風吹襲。當地因颱風出現水浸,機場、火車和部分主要道路也陷入停擺。

印度海軍表示,一艘載有約182名石油工人的駁船在孟買離岸海域沉沒。當局在冒著逾7米高大浪,在視野受颱風限制動員營救沉船人士,最終在周二(18日)成功救出79人,仍有103人等候救援。另有3艘駁船在古吉拉特邦沿岸擱淺,仍在等候救援。

印度氣象局預計,颱風在登陸後周三起(19日)會逐漸減弱。古吉拉特邦首席部長魯帕尼(Vijay Rupani)預計,周三起天氣便會回覆正常。但他表示,今次颱風造成當地共有160條公路受損,4萬多棵樹被吹倒,以及數幢房屋被毀。

颱風周一(17日)晚登陸印度古吉拉特邦(Gujarat)。當地政府隨即關閉機場和港口,並安排最少15萬名居民撤離。

古吉拉特邦財政官員庫馬爾(Pankaj Kumar)表示:

這將是古吉拉特邦最少20年來經歷最嚴重的一次颱風。可與1998年吹襲坎德拉並造成嚴重破壞的颱風相提並論。

