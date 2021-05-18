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印度西部遭颱風吹襲12人死 20年來最嚴重

環球社會熱點 11:10 2021/05/18

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印度新冠肺炎疫情蔓延之際，印度西部多個邦遭遇颱風吹襲，造成最少12人死亡。

印度新冠肺炎疫情蔓延之際，印度西部多個邦遭遇颱風吹襲，造成最少12人死亡。印度當局要疏散當地近15萬名居民，更形容是次為當地20年來經歷最嚴重的一次颱風。

瀏覽颱風吹襲當地情況

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【印度疫情】滅火筒當氧氣樽賣 黑市商人發災難財 【下一頁】

名為Tauktae的颱風風速高達每小時210公里，掠過喀拉拉邦（Kerala）、卡納塔克邦（Karnataka）、果阿邦（Goa）和馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）沿海地區時，最少造成12人死亡及28艘漁船失蹤。

Tauktae沿著印度西部海岸向北而上，作為金融中心的孟買也遭大雨和強風吹襲。當地因颱風出現水浸，機場、火車和部分主要道路也陷入停擺。

颱風周一（17日）晚登陸印度古吉拉特邦（Gujarat）。當地政府隨即關閉機場和港口，並安排最少15萬名居民撤離。

研究指阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效率97% 【下一頁】

古吉拉特邦財政官員庫馬爾（Pankaj Kumar）表示：

這將是古吉拉特邦最少20年來經歷最嚴重的一次颱風。可與1998年吹襲坎德拉並造成嚴重破壞的颱風相提並論。

（This will be the most severe cyclone to hit Gujarat in at least 20 years. This can be compared with the 1998 cyclone that hit Kandla and inflicted heavy damage.）

1998年的颱風造成最少4,000人死亡及數億美元的損失，而印度目前正面對新冠肺炎疫情升溫，是次颱風造成的損失恐令地方政府財政狀況百上加斤。

責任編輯：鄭錦玲

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