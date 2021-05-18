【美股焦點】次按危機曾買中樓市暴跌 《沽注一擲》主角原型大手沽空Tesla

曾在2007年次按危機前押注美國樓市下跌的對冲基金經理Michael Burry於最新的13F文件中披露，截至3月31日，基金買入800,100股Tesla（TSLA）的認沽期權，涉資5.3億美元（約41.6億港元），同時基金又買入多一倍卡夫亨氏（KHC）的認購期權，涉及股份由12月31日的58.9萬股增至最新的117萬股。

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此外，Michael Burry亦投資於多隻受惠經濟重啟的股份，包括以認購期權方式建倉55萬股Facebook（FB）和8萬股Alphabet（GOOGL），以及買入22.5萬股西方石油（OXY）。

Michael Burry是其中一位於次貸危機中看淡美國樓市並從中獲利的投資者，其後他的故事改篇成暢銷書及電影《沽注一擲》。另外，他亦在今年初的狹空事件中，被指持有遊戲驛站（GME）股份，成為刺激該股股價的利好因素之一。

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