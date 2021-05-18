【新冠疫苗】南韓民眾接種後不適可索償 最多賠68.5萬

南韓隨著新冠疫苗接種計劃開展，錄得不少懷疑與疫苗相關副作用個案。南韓政府宣布，凡是接種新冠疫苗後出現嚴重不適人士，皆可獲得賠償。即使未能證實症狀與新冠疫苗相關，患者亦能最高獲賠1,000萬韓元（約68.5萬港元）。

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南韓政府政府宣布，從周一（17日）開始，曾接種疫苗出現嚴重不適症狀，甚至入院人士皆可獲醫療賠償。南韓政府表示，政策為鼓勵更多民眾接種疫苗，並顯示政府會為民眾安危負責。南韓當局透露，已經確定最少有6人會獲得賠償。此前，只有證實嚴重不良反應與疫苗有關人士能夠獲得賠償。



據悉，南韓現時已開放60歲或以上人士預約接種疫苗。目前，年齡介乎65至69歲長者預約率有近50%，年齡介乎60至64歲則有30%，逾半托兒所及學前班老師亦已預約接種。南韓當局引用近日大田區療養院情況，指接種首劑疫苗後預防感染的有效率高達92%，強調疫苗有效。南韓當局引用國內數據指，疫苗預防死亡率達100%，阻止病毒傳播率亦超過85%。

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當地媒體報道，南韓最少有370萬人接種首劑疫苗，佔全國人口7.3%，完成兩劑接種率則有1.8%。據南韓傳媒《南韓先驅報》（The Korea Herald）報道，南韓疫苗供應一度出現短缺。輝瑞（Pfizer）及阿斯利康疫苗（AstraZeneca）皆曾因供應不穩定而被逼暫停接種，主要影響等待接種次劑疫苗人士。南韓政府計劃本月22日恢復接種輝瑞疫苗，27日恢復接種阿斯利康疫苗。截止周日（16日），南韓累計約13.2萬人確診。

責任編輯：李俊儀