前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家

微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達早前宣布離婚，讓外界大感驚訝。有前員工向英媒爆料，對Bill Gates夫婦離婚早有預感，並指兩人早在5年前已經分居。而且，兩人共同營運的慈善基金亦早分家，各自負責不同慈善項目。

Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過 【下一頁】

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一名曾為Bill Gates工作多年的資深員工向英國《獨立報》透露，早在5年前已有傳聞，Bill Gates夫婦不再同房休息，甚至各自生活在大宅不同建築物中。另外，前員工更表示，Bill Gates不太善長社交活動，感覺難與員工溝通，亦對員工不甚關心。所以，當前員工首次向Bill Gates匯出前，已被告知不要與Bill Gates握手或透露名字，因為他需要的只是資料。

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前員工更指出，梅林達（Melinda Gates）與Bill Gates的慈善基金亦早已分家。梅林達把重心放在改善全球新生嬰兒健康的慈善活動，並以此為慈善基金的主要目標。而Bill Gates則更醉心突破科技發展，例如疫苗的應用等。

責任編輯：吳漢培