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【股神巴菲特】巴郡首季幾乎清倉富國銀行　蘋果仍為頭號重倉股

股市 10:33 2021/05/18

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【股神巴菲特】巴郡首季幾乎清倉富國銀行　蘋果仍為頭號重倉股

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）披露，截至今年3月底止首季， 巴郡幾乎清倉了投資超過31年的富國銀行（Wells Fargo）（美：WFC），但仍持有多間銀行股份包括美國銀行（美：BAC），而頭號重倉持股仍然是蘋果（美：AAPL）。期內，巴郡所有股份的持倉總市值超過2704億美元。

巴郡首季減持11隻個股，減持股份數目首兩位是雪佛龍（美：CVX）和富國銀行，第三位是默克（美：MRK） 。根據最新監管機構的文件顯示，截至3月31日，巴郡僅持有富國銀行價值2640萬美元的股票，而在2018年1月，巴郡持有富國銀行的股票價值約320億美元，即巴郡幾乎將富國銀行清倉。

另外，巴郡持有超過8.87億股蘋果股份，以蘋果周一收市價126.27美元計算，市值逾1120億美元（約8697億港元），持倉市值佔其披露的資產總市值約40% 。

巴郡首度披露，首季持有價值9.43億美元的英國保險公司Aon股份。另外，季內，巴郡共增持4隻股票，分別是零售巨頭Kroger（美：KR）、電訊巨頭威瑞森（美：VZ）、高端家居品牌Restoration Hardware（美：RH）和保險經紀Marsh & McLennan（美：MMC）。

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編輯：吳敏芳


 

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