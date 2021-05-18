【台灣股市】憧憬疫苗抵台　台股急彈792點創史上最大單日升幅

▲ 【台灣股市】台灣五日內兩度大停電 台股今早照彈逾2%

美國總統拜登昨（17日）宣布，將在6月底前向其他國家釋出至少2000萬劑新冠肺炎疫苗，台灣駐美代表蕭美琴稱正積極向美方爭取。市場憧憬疫苗來台，台股今日急反彈。加權指數連挫多日後今日急彈，加權指數全日收報16145點，升5.2%及792點，創下史上單日最大點數升幅。台積電（台：2330）全日升4.2%，全日收報572元新台幣。該股美股昨夜收報109.8美元，跌2.37%。

台灣衛生福利部次長薛瑞元日前表示，台灣已採購505萬劑Moderna疫苗，希望6月前到貨。蕭美琴表示，台灣向美方採購的疫苗目前有2批，其中阿斯利康疫苗已有小量送抵台灣，正爭取Moderna疫苗如期到貨。

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另外，台灣周一晚（17日）因用電力需求超負荷致大停電 ，料有66萬戶受影響 。這是繼上周四（13日）因員工操作失當致全台大停電後，台灣5日內第二次大停電，惟台灣股市未受影響。

總統蔡英文在Facebook發文致歉，指「大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受」，要求台電徹查並公布報告，向民眾說明兩次事故原因，以及電力調度狀況。

台電表示表示，由於下午用電需求持續上升，但興達電廠的發電量提升需時，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作。隨入夜後負載降低，興達發電廠發電量及麥寮發電廠發電量提升，故提早於晚上9時40分恢復供電。

上周四（13日）的大停電，導致全台分區停電5小時，台電將向415萬受影響的用戶提供5%的電費減免，直接從下一期電費帳單扣減，預計涉資達4.7億元新台幣。

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編輯：吳敏芳