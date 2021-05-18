【港股市況】恒生指數早段升逾300點　中移動升逾4%（不斷更新）

下一篇文章
【通脹升溫】金價銀價續升 中國黃金漲近6%
美股周一回落，道指跌54點，納指跌0.4%。港股今早承接昨日升勢。恒生指數開報28438點，升243點。恒生科技指數升0.8%，報7764點。董事會批准中移動回A，中移動 （00941） 升近3%；騰訊 （00700） 升1%；李寧 （02331） 跌5%。
焦點新聞︰
即市走勢︰
【09：48】港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見461元。
【09：46】中手游 （00302） 升近一成，高見3.58元。華為Cloud BU總裁、華為消費者業務雲服務總裁張平安表示，華為和中手游正式達成遊戲業務戰略合作。
【09：41】百度 （09888） 將於今日公布業績，股價績前造好升逾3%，高見189.6元。
【09：40】金價升至逾三個月高位，招金 （01818） 升近4%；中國黃金 （02099） 升逾4%；山東黃金 （01787） 升近6%；紫金 （02899） 升近2%。
【09：35】同程藝龍 （00780） 績後造好股價升一成，高見20元。同程藝龍首季虧轉盈，錄得純利1.7億元人民幣。
【09：32】港股早段升逾300點，恒指升335點，報28529點。中移動 （00941） 升幅擴大至逾4%，高見51.1元。
【09：29】由建業地產 （00832） 分拆上市的中原建業 （09982） 今日起招股，入場費6464.5元。
【新股IPO】中原建業9982周二招股 入場費6464.5元
【09：29】順豐房託 （02191） 上市翌日，股價反彈逾2%，開報4.25元。
【09：26】非凡中國高開14.8%，開報0.7元，成交484萬元；李寧逆市跌5.1%，報64.6元，成交39.1億元。
【09：20】恒生指數開報28438點，升243點。恒生科技指數升0.8%，報7764點。董事會批准中移動回A，中移動 （00941） 升近3%；騰訊 （00700） 升1%；李寧 （02331） 跌5%。
【中移動回A】中移動計劃發行不超過9.65億A股 佔已發行普通股4.5%
【09：13】期指開報28260點，升170點或0.6%。
【09：01】恒指黑期升約180點，報28305點；道指期貨升92點，報34348點。
【08：52】非凡中國折讓6.5%配售李寧6000萬股套現38億 或派特別息
【07：55】MSCI延後決定是否剔除中國廣核、浪潮國際等中資股
【07：45】榮昌生物︰H股全流通獲聯交所授出上市批准
【07：45】港股ADR收報28300點，升106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.77元，升0.22元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報606.4元，升5.9元或1%。
【07：30】美股連續兩日大幅反彈後，科技股周一再遭拋售，拖累納指一度跌1.2% ； 道指曾挫205點，尾段收復大部分失地，收報34327點，跌54點；標指收報4163點，跌10點；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。
【開市9點半】京東物流首日孖展破千億 百度網易今日放榜 高息股中移動回A
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩