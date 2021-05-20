【恒指夜期+ADR】騰訊ADR越610關　恒指黑期倒升逾百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股佛誕休市，外圍股市照常，比特幣急瀉下，各類資產跟隨波動，道指曾跌594點，收市僅跌164點，納指更跌3點，港股黑期倒升逾百點。

ADR 折算港元 較港周二收市價

累積變幅 滙豐ADR 48.95 -0.5% 百度美股 183.60 -1.7% 騰訊ADR 611.40 +0.6% 阿里巴巴美股 206.34 -0.6% 網易美股 171.23 +3.8%

======以下5月18日股市======

美國財長耶倫講加稅、加強工會等議題，道指收市跌267點，夜期收市跌28418點，跌36點，港股ADR未受影響，騰訊ADR收市價高港1%。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 48.85 -0.7% 百度美股 183.34 -1.8% 騰訊ADR 613.85 +1.0% 阿里巴巴美股 207.45 -0.1% 網易美股 168.68 +2.2%

恒生指數昨高開243點，大市早度曾升逾400點，恒生指數收報28593點，升399點，成交1305億元。恒生科技指數升1.5%，報7817點。三桶油造好，中石油 （00857） 破頂升逾4%；中石化 （00386） 升逾4%；中移動 （00941） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升逾半成。北水連續第六日淨買入港股，今日淨流入44億元，其中李寧 （02331） 、美團 （03690） 及騰訊 （00700） 獲10.6億、9.4億及3.3億元淨買入。另外，宣告回A的中國移動 （00941） 亦獲淨流入2.3億元。

北水第六日淨流入港股：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】大摩降恒指基本目標至29200點 籲減持互聯網、留意5大行業

【大行報告】大摩看好12家中資股受惠「定價權」 友邦新地續為精選股（附名單）

【業績前瞻】百度首季業績今日放榜 一文看清券商如何預測

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌36點，收報28418點。

【22：38】夜期跌9點

【21：33】美股開市上升欠力，夜期現跌75點。

【19：15】夜期跌34點。

【18：52】夜期跌30點，報28424點，低水170點。

【18：49】北水連續第六日淨買入港股，今日淨流入44億元，其中李寧 （02331） 、美團 （03690） 及騰訊 （00700） 獲10.6億、9.4億及3.3億元淨買入。另外，宣告回A的中國移動 （00941） 亦獲淨流入2.3億元。

【17：05】新華保險遭大股東折讓最多5.9%減持 套現最多22.6億元

【17：05】神州租車首季虧轉盈 賺近600萬人幣

【17：05】偉易達全年多賺21%至2.3億美元歷史新高 派末期息74美仙增一倍

【17：00】網易首季經調整純利增2成勝預期 遊戲收入創新高

【16：10】恒生指數收報28593點，升399點，成交1305億元。恒生科技指數升1.5%，報7817點。三桶油造好，中石油 （00857） 破頂升逾4%；中石化 （00386） 升逾4%；中移動 （00941） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升逾半成。

【16：00】恒生指數U盤前升378點，報28572點。

【15：40】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 尾市升1%；美團 （03690） 升逾2%。另外，嗶哩嗶哩 （09626） 升3%；百度 （09888） 績前升2%；網易 （09999） 逆市跌0.2%。

【15：33】港股尾市升約364點，報28570點。科指升1.4%，報7812點。中移動 （00941） 午後升幅略收窄至近3%，報50.2元。

【15：15】東軟醫療計劃來港上市 集資約31億元

【15：00】上證升0.3%；深證跌0.04%；創業板指跌0.7%。

【14：48】同程藝龍 （00780） 升幅擴大至13%，高見20.4元。

【14：43】恒指升近400點，報28588點；科指升1.4%，報7803點。

【14：35】中原建業9982首日招股 孖展尚未足額

【14：31】瑞聲 （02018） 升幅擴大至近半成，高見45.1元。

【14：17】信義光能 （00968） 升近6%，高見12.5元。

【14：15】怡康泰工程股權 （08553） 升1.8倍，破頂高見0.11元，成交59萬元。

【14：05】阿里巴巴牽頭投資越南Masan Group旗下零售業務 涉資31億

【13：25】信達生物 （01801） 升逾5%，高見94元。信達生物公布，美國食品藥品監督管理局正式受理信迪利單抗藥上市申請。

【13：24】山東墨龍 （00568） 升幅擴大至逾47%，破頂高見7.72元。

【13：17】瑞聲 （02018） 午後拉升逾3%，高見44.2元。

【13：12】內航股造好，南航 （01055） 升逾4%；國航 （00753） 、東航 （00670） 分別升逾3%。

【13：00】港股午後初段升約360點，報28555點；科指升0.9%，報7772點。

石SIR今日推介中石化

【12：30】保就業津貼帶動 優品360發盈喜料盈利大增至少5倍

【12：29】國泰航空4月客運從去年低基數回升63%、未及疫情前1% 另發6.5億美元債券

【12：00】恒生指數半日升351點，報28545點，成交721億元。恒生科技指數升0.9%，報7772點。中移動 （00941） 升逾3%；三桶油造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾4%；百度 （09888） 績前升3%。

【11：51】萬國數據 （09698） 升幅擴大至逾半成，高見75.85元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.7%。

【11：28】中國優然牧業通過上市聆訊 集資或最高達62億元、估值逾500億

【11：23】九置 （01997） 升近4%；新地 （00016） 升逾3%。行政長官林鄭月娥表示，近日區域多處地方面對疫情反彈，香港力保不失，正如有專家所指有望「清零」。

【11：16】山東墨龍 （00568） 升31%，破頂高見6.78元。

【11：12】京東物流2618首日招股孖展破千億 超購154倍、國際配售已足額（附短片）

【11：07】KFM金德 （03816） 升逾三成，破頂高見0.33元。KFM金德預期年度純利約1900萬元，按年增長近31倍。

【11：04】康希諾生物 （06185） 跌逾4%，低見331.6元。

【10：58】騰訊 （00700） 最新轉跌近0.1%，低見599.5元。

【10：55】體育用品股逆市向下，除遭非凡中國配售的李寧 （02331） 股價跌逾3%外，安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌逾2%。

【10：52】比亞迪 （01211） 回吐幅度擴大至逾2%，低見148.4元。

【10：44】ATMX升幅收窄，阿里巴巴 （09988） 升近1%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 升幅全消，倒跌0.2%。

【10：37】中石油 （00857） 最新升逾4%，破頂高見3.29元；中石化 （00386） 亦升逾4%；中海油 （00883） 升逾3%。

【10：25】港股早段曾升最多423點，最新升約320點，報28514點。

【10：19】大快活 （00052） 升逾2%，高見17.7元。大快活發盈喜，預計年度將錄得約1.5億元純利，按年大增1.46倍。

【盈喜】大快活預期全年盈利升1.5倍

【10：13】萬國數據 （09698） 升逾3%，高見75.1元。有傳集團考慮斥最多100億美元收購GLP數據中心業務。

【10：10】非凡中國 （08032） 升幅收窄至6%，報0.65元，早段曾破頂高見0.75元；李寧 （02331） 跌幅收窄至2.2%，報66.55元，曾低見64.5元。

【10：05】時代天使科技通過上市聆訊 集資約23億、估值高達450億

【10：05】中石化 （00386） 升幅擴大至5%，高見4.27元。另外，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升逾2%。

【09：59】外交部表示發展中國家希望豁免新冠疫苗知識產權的訴求，中方完全理解並支持。康希諾生物 （06185） 跌逾3%；復星醫藥 （02196） 亦跌3%。

【09：55】油價升1%，石油石化股造好，中石化 （00386） 升逾4%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升近2%。

【09：53】比亞迪 （01211） 回吐，股價逆市跌逾1%，低見150元。

【09：51】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升0.4%。

【阿里巴巴】馬雲湖畔大學被叫停 「湖畔大學」金漆校名被剷走

【09：48】港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見461元。

【09：46】中手游 （00302） 升近一成，高見3.58元。華為Cloud BU總裁、華為消費者業務雲服務總裁張平安表示，華為和中手游正式達成遊戲業務戰略合作。

【09：41】百度 （09888） 將於今日公布業績，股價績前造好升逾3%，高見189.6元。

【09：40】金價升至逾三個月高位，招金 （01818） 升近4%；中國黃金 （02099） 升逾4%；山東黃金 （01787） 升近6%；紫金 （02899） 升近2%。

【通脹升溫】金價銀價續升 中國黃金漲近6%

【09：35】同程藝龍 （00780） 績後造好股價升一成，高見20元。同程藝龍首季虧轉盈，錄得純利1.7億元人民幣。

【業績】同程藝龍首季由虧轉盈 平均月付費用戶按年增逾8成

【09：32】港股早段升逾300點，恒指升335點，報28529點。中移動 （00941） 升幅擴大至逾4%，高見51.1元。

【09：29】由建業地產 （00832） 分拆上市的中原建業 （09982） 今日起招股，入場費6464.5元。

【新股IPO】中原建業9982周二招股 入場費6464.5元

【09：29】順豐房託 （02191） 上市翌日，股價反彈逾2%，開報4.25元。

【09：26】非凡中國高開14.8%，開報0.7元，成交484萬元；李寧逆市跌5.1%，報64.6元，成交39.1億元。

【09：20】恒生指數開報28438點，升243點。恒生科技指數升0.8%，報7764點。董事會批准中移動回A，中移動 （00941） 升近3%；騰訊 （00700） 升1%；李寧 （02331） 跌5%。

【中移動回A】中移動計劃發行不超過9.65億A股 佔已發行普通股4.5%

【09：13】期指開報28260點，升170點或0.6%。

【09：01】恒指黑期升約180點，報28305點；道指期貨升92點，報34348點。

【08：52】非凡中國折讓6.5%配售李寧6000萬股套現38億 或派特別息

【07：55】MSCI延後決定是否剔除中國廣核、浪潮國際等中資股

【07：45】榮昌生物︰H股全流通獲聯交所授出上市批准

【07：45】港股ADR收報28300點，升106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.77元，升0.22元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報606.4元，升5.9元或1%。

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【07：30】美股連續兩日大幅反彈後，科技股周一再遭拋售，拖累納指一度跌1.2% ； 道指曾挫205點，尾段收復大部分失地，收報34327點，跌54點；標指收報4163點，跌10點；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。

【開市9點半】京東物流首日孖展破千億 百度網易今日放榜 高息股中移動回A

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責任編輯︰梁浩碩