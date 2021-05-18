【恒指夜期+ADR】騰訊ADR越610關　夜期跌9點　北水淨流入44億（不斷更新）

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【美股業績】愛奇藝CEO回應倒奶事件：未來廣告收入有影響 首季營收按年增4%達80億元人幣勝預期 美股曾升13.6%
美國科技股造一步造好，納指升0.7%，騰訊ADR上揚，升越610關，夜期跌幅收窄至9點。
|ADR
|折算港元
|較港收市價
變幅
|滙豐ADR
|49.25
|+0.1%
|百度美股
|186.60
|-0.1%
|騰訊ADR
|610.94
|+0.6%
|阿里巴巴美股
|207.92
|+0.2%
|網易美股
|163.72
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港股今早承接昨日升勢。恒生指數高開243點，大市早度曾升逾400點，恒生指數收報28593點，升399點，成交1305億元。恒生科技指數升1.5%，報7817點。三桶油造好，中石油 （00857） 破頂升逾4%；中石化 （00386） 升逾4%；中移動 （00941） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升逾半成。北水連續第六日淨買入港股，今日淨流入44億元，其中李寧 （02331） 、美團 （03690） 及騰訊 （00700） 獲10.6億、9.4億及3.3億元淨買入。另外，宣告回A的中國移動 （00941） 亦獲淨流入2.3億元。
北水第六日淨流入港股：
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【大行報告】大摩降恒指基本目標至29200點 籲減持互聯網、留意5大行業
【大行報告】大摩看好12家中資股受惠「定價權」 友邦新地續為精選股（附名單）
即市走勢︰
【22：38】夜期跌9點
【21：33】美股開市上升欠力，夜期現跌75點。
【19：15】夜期跌34點。
【18：52】夜期跌30點，報28424點，低水170點。
【18：49】北水連續第六日淨買入港股，今日淨流入44億元，其中李寧 （02331） 、美團 （03690） 及騰訊 （00700） 獲10.6億、9.4億及3.3億元淨買入。另外，宣告回A的中國移動 （00941） 亦獲淨流入2.3億元。
【17：05】新華保險遭大股東折讓最多5.9%減持 套現最多22.6億元
【17：05】神州租車首季虧轉盈 賺近600萬人幣
【17：05】偉易達全年多賺21%至2.3億美元歷史新高 派末期息74美仙增一倍
【17：00】網易首季經調整純利增2成勝預期 遊戲收入創新高
【16：10】恒生指數收報28593點，升399點，成交1305億元。恒生科技指數升1.5%，報7817點。三桶油造好，中石油 （00857） 破頂升逾4%；中石化 （00386） 升逾4%；中移動 （00941） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升逾半成。
【16：00】恒生指數U盤前升378點，報28572點。
【15：40】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 尾市升1%；美團 （03690） 升逾2%。另外，嗶哩嗶哩 （09626） 升3%；百度 （09888） 績前升2%；網易 （09999） 逆市跌0.2%。
【15：33】港股尾市升約364點，報28570點。科指升1.4%，報7812點。中移動 （00941） 午後升幅略收窄至近3%，報50.2元。
【15：15】東軟醫療計劃來港上市 集資約31億元
【15：00】上證升0.3%；深證跌0.04%；創業板指跌0.7%。
【14：48】同程藝龍 （00780） 升幅擴大至13%，高見20.4元。
【14：43】恒指升近400點，報28588點；科指升1.4%，報7803點。
【14：35】中原建業9982首日招股 孖展尚未足額
【14：31】瑞聲 （02018） 升幅擴大至近半成，高見45.1元。
【14：17】信義光能 （00968） 升近6%，高見12.5元。
【14：15】怡康泰工程股權 （08553） 升1.8倍，破頂高見0.11元，成交59萬元。
【14：05】阿里巴巴牽頭投資越南Masan Group旗下零售業務 涉資31億
【13：25】信達生物 （01801） 升逾5%，高見94元。信達生物公布，美國食品藥品監督管理局正式受理信迪利單抗藥上市申請。
【13：24】山東墨龍 （00568） 升幅擴大至逾47%，破頂高見7.72元。
【13：17】瑞聲 （02018） 午後拉升逾3%，高見44.2元。
【13：12】內航股造好，南航 （01055） 升逾4%；國航 （00753） 、東航 （00670） 分別升逾3%。
【13：00】港股午後初段升約360點，報28555點；科指升0.9%，報7772點。
石SIR今日推介中石化
【12：30】保就業津貼帶動 優品360發盈喜料盈利大增至少5倍
【12：29】國泰航空4月客運從去年低基數回升63%、未及疫情前1% 另發6.5億美元債券
【12：00】恒生指數半日升351點，報28545點，成交721億元。恒生科技指數升0.9%，報7772點。中移動 （00941） 升逾3%；三桶油造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾4%；百度 （09888） 績前升3%。
【11：51】萬國數據 （09698） 升幅擴大至逾半成，高見75.85元。
【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.7%。
【11：28】中國優然牧業通過上市聆訊 集資或最高達62億元、估值逾500億
【11：23】九置 （01997） 升近4%；新地 （00016） 升逾3%。行政長官林鄭月娥表示，近日區域多處地方面對疫情反彈，香港力保不失，正如有專家所指有望「清零」。
【11：16】山東墨龍 （00568） 升31%，破頂高見6.78元。
【11：12】京東物流2618首日招股孖展破千億 超購154倍、國際配售已足額（附短片）
【11：07】KFM金德 （03816） 升逾三成，破頂高見0.33元。KFM金德預期年度純利約1900萬元，按年增長近31倍。
【11：04】康希諾生物 （06185） 跌逾4%，低見331.6元。
【10：58】騰訊 （00700） 最新轉跌近0.1%，低見599.5元。
【10：55】體育用品股逆市向下，除遭非凡中國配售的李寧 （02331） 股價跌逾3%外，安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌逾2%。
【10：52】比亞迪 （01211） 回吐幅度擴大至逾2%，低見148.4元。
【10：44】ATMX升幅收窄，阿里巴巴 （09988） 升近1%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 升幅全消，倒跌0.2%。
【10：37】中石油 （00857） 最新升逾4%，破頂高見3.29元；中石化 （00386） 亦升逾4%；中海油 （00883） 升逾3%。
【10：25】港股早段曾升最多423點，最新升約320點，報28514點。
【10：19】大快活 （00052） 升逾2%，高見17.7元。大快活發盈喜，預計年度將錄得約1.5億元純利，按年大增1.46倍。
【10：13】萬國數據 （09698） 升逾3%，高見75.1元。有傳集團考慮斥最多100億美元收購GLP數據中心業務。
【10：10】非凡中國 （08032） 升幅收窄至6%，報0.65元，早段曾破頂高見0.75元；李寧 （02331） 跌幅收窄至2.2%，報66.55元，曾低見64.5元。
【10：05】時代天使科技通過上市聆訊 集資約23億、估值高達450億
【10：05】中石化 （00386） 升幅擴大至5%，高見4.27元。另外，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升逾2%。
【09：59】外交部表示發展中國家希望豁免新冠疫苗知識產權的訴求，中方完全理解並支持。康希諾生物 （06185） 跌逾3%；復星醫藥 （02196） 亦跌3%。
【09：55】油價升1%，石油石化股造好，中石化 （00386） 升逾4%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升近2%。
【09：53】比亞迪 （01211） 回吐，股價逆市跌逾1%，低見150元。
【09：51】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升0.4%。
【09：48】港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見461元。
【09：46】中手游 （00302） 升近一成，高見3.58元。華為Cloud BU總裁、華為消費者業務雲服務總裁張平安表示，華為和中手游正式達成遊戲業務戰略合作。
【09：41】百度 （09888） 將於今日公布業績，股價績前造好升逾3%，高見189.6元。
【09：40】金價升至逾三個月高位，招金 （01818） 升近4%；中國黃金 （02099） 升逾4%；山東黃金 （01787） 升近6%；紫金 （02899） 升近2%。
【09：35】同程藝龍 （00780） 績後造好股價升一成，高見20元。同程藝龍首季虧轉盈，錄得純利1.7億元人民幣。
【09：32】港股早段升逾300點，恒指升335點，報28529點。中移動 （00941） 升幅擴大至逾4%，高見51.1元。
【09：29】由建業地產 （00832） 分拆上市的中原建業 （09982） 今日起招股，入場費6464.5元。
【新股IPO】中原建業9982周二招股 入場費6464.5元
【09：29】順豐房託 （02191） 上市翌日，股價反彈逾2%，開報4.25元。
【09：26】非凡中國高開14.8%，開報0.7元，成交484萬元；李寧逆市跌5.1%，報64.6元，成交39.1億元。
【09：20】恒生指數開報28438點，升243點。恒生科技指數升0.8%，報7764點。董事會批准中移動回A，中移動 （00941） 升近3%；騰訊 （00700） 升1%；李寧 （02331） 跌5%。
【中移動回A】中移動計劃發行不超過9.65億A股 佔已發行普通股4.5%
【09：13】期指開報28260點，升170點或0.6%。
【09：01】恒指黑期升約180點，報28305點；道指期貨升92點，報34348點。
【08：52】非凡中國折讓6.5%配售李寧6000萬股套現38億 或派特別息
【07：55】MSCI延後決定是否剔除中國廣核、浪潮國際等中資股
【07：45】榮昌生物︰H股全流通獲聯交所授出上市批准
【07：45】港股ADR收報28300點，升106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.77元，升0.22元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報606.4元，升5.9元或1%。
【07：30】美股連續兩日大幅反彈後，科技股周一再遭拋售，拖累納指一度跌1.2% ； 道指曾挫205點，尾段收復大部分失地，收報34327點，跌54點；標指收報4163點，跌10點；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。
【開市9點半】京東物流首日孖展破千億 百度網易今日放榜 高息股中移動回A
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責任編輯︰梁浩碩