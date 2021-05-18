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【美股業績】騰訊音樂：正受內地監管機構更多審查　上季收入按年增長24%

股市 15:33 2021/05/18

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騰訊音樂上季收入按年增長24%　與Sony續簽長期版權合作協議

騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美︰TME）公布季度業績，管理層在電話會議上首度開腔承認，目前正在面臨中國監管機構的嚴格審查。騰訊音樂表示，會積極配合監管機構的工作，並且遵守包括「反壟斷法」在內的所有法律法規。騰訊音樂首席戰略官葉卓東表示，近月正在收到有關機構越來越多的監管審查，但就沒有進一步評論或透露與監管機構的溝通詳情。

早前路透社曾報道指，騰訊收到反壟斷監管機構的罰單，並要求其放棄獨家音樂版權，並出售部分音樂業務資產。騰訊對此沒有評論。

索羅斯早前大舉買入Archegos爆倉股票【下一頁】

騰訊音樂季度扣除部分項目後每股盈利0.69元人民幣，收入78.2億元人民幣，按年增長24%。騰訊音樂股價盤後靠穩，升不足0.1%，報15.31美元。

期內，網上音樂付費用戶6090萬，按年增長42.6%，較上季增加490萬，為自2016年以來，最大單季增幅。付費率由上季的9%增長至9.9%。

網上音樂每月活躍用戶6.15億，按年跌6.4%；社交娛樂每月活躍用戶2.2億，按年跌13%。

騰訊音樂與音樂公司Sony續簽長期版權合作協議，延長於內地網絡分銷合作。

相關文章：騰訊音樂傳高層變動　據指新CEO開會直批刷流量做法是「自嗨」

責任編輯︰梁浩碩

美股 反壟斷 音樂 騰訊音樂（美：TME） 騰訊控股（00700） 騰訊 Sony
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