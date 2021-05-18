【美股收市】2利淡拖累 納指回吐0.4% 油金齊抽升

通脹憂慮再升溫，加上全球多地疫情反彈，2利淡拖累美股反覆回吐 ; 避險資金帶動下，油金齊抽升，金價升上4個月高位，紐約期油則創逾兩年高。

美股連續兩日大幅反彈後，科技股周一再遭拋售，拖累納指一度跌1.2% ; 道指曾挫205點，尾段收復大部分失地，收報34327點，跌54點；標指收報4163點，跌10點；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。

龍頭股個別發展，蘋果、Netflix下跌0.9% ; 亞馬遜則抽高1.47%。

特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)澄清，表示特斯拉並無出售任何比特幣，但比特幣及多款加密貨幣顯著下跌，拖累加密幣交易平台Coinbase股價挫3.9%，跌穿4月上市時的250美元參考價。

沃爾瑪、家得寶(Home Depot)及梅西百貨(Macy's)等多家美國大型零售商本周將陸續公布業績，市場關注零售能否維持強勁勢頭，以及物價上升對消費需求造成的影響。

有「新債王」稱號、DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，聯儲局長期操控股市，推行刺激措施導致資產價格上漲。

聯儲局副主席克拉里達昨表示，美國經濟處於不穩定時期，4月份就業報告非常令人失望，美國GDP增速可能為6%，而今年可能會達到7%。他又指，美國通脹的上行壓力可能是暫時性的，如果數據有推高通脹預期的危險，美聯儲就會採取行動。

債息回穩，美元回落。美滙指數跌0.14%，至90.157。

避險資金牽動金價升至1月7日以來高位。紐約期金收市升29.5美元或1.6%斯報1867.6美元。油價連升兩天，紐約期油收市升1.37%，報66.27美元，是前年4月下旬以來最高水平。倫敦布蘭特期油升1.1%，報69.46美元，是3月11日以來最高位。

責任編輯：柯志宏