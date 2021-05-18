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【TSLA】馬斯克失世界第二富豪地位　Tesla 遭金融海嘯著名投資者Michael Burry造淡（第二版）

股市 15:34 2021/05/18

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馬斯克失世界第二富豪地位　Tesla 遭金融海嘯著名投資者Michael Burry造淡

據美國媒體CNBC消息，據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，電影《沽注一擲（The Big Short）》主角原型、知名投資者Michael Burry今年首季購買涉及800,100股特斯拉（Tesla，美：TSLA）看跌期權合約，涉及股份價值為5.344億美元（約41.6億港元）。Burry看跌期權名義價值相對市值達5681億美元的Tesla不算明顯，但Tesla美股周一股價曾跌4.8%，低見561.26美元，收報576.83美元，全日跌2.2%。

不過，Tesla股價從今年初股市狂熱高位達900美元，累計回落逾3分之1，據彭博數據，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家從高位回落24%，最新財富為1606億美元，失去全球第二富豪地位，被財富達1612億美元的LVMH主席Bernard Arnault超越。

《沽注一擲》原型Michael Burry：Tesla是泡沫 排放積分不代表盈利能力，可見【下一頁】

Michael Burry是最早看漲並從次貸危機中獲利的投資者之一，成為暢銷書和改篇電影《沽注一擲》的主要描寫角色之一。根據提交給美國證券交易委員會的文件，他在第一季度末持有80.01萬股特斯拉股票的看跌期權，以期末Tesla股價計，涉及僅5.344億美元正股。

根據該文件，截至3月31日，Burry擁有8,001份認沽合約，價值、執行價格或到期日均不詳。

Michael Burry在今年初遊戲驛站GameStop（美：GME）挾淡倉事件中，Burry因早年已看好GME表現，被Reddit子論壇WSB的組團投資者視為其一利好因素。

Burry過去曾在社交平台評論Tesla股份，於去年9月指出Tesla依賴排放監管積分收入，標籤Tesla為泡沫。

（第二版更新彭博數據）

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編輯：李勝君、麥德銘

美股 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 股票 期權 Tesla 美國 美元

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