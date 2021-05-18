【造淡Tesla】Tesla 遭金融海嘯著名投資者Michael Burry造淡　股價曾跌近半成

▲ Tesla 遭金融海嘯著名投資者造淡 股價曾跌近半成

據美國媒體CNBC消息，據提交給美國證券交易委員會的一份文件顯示，電影《孤注一擲》（The Big Short）主角原型、知名投資者Michael Burry今年第一季度購買80多萬份特斯拉（Tesla，美：TSLA）看跌期權合約，價值為5.344億美元（約41.6億港元）。Tesla股價曾跌4.8%，低見561.26美元，收報576.83美元，僅跌2.2%。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，Michael Burry是最早看漲並從次貸危機中獲利的投資者之一，他在第一季度末持有80.01萬股特斯拉股票的看跌期權，價值5.344億美元。

Michael Burry在今年初遊戲驛站GameStop（美：GME）挾淡倉事件中，Burry因早年已看好GME表現，被Reddit子論壇WSB的組團投資者視為其一利好因素。

根據該文件，截至3月31日，Burry擁有8,001份認沽合約，價值、執行價格或到期日均不詳。

相關文章：

【遊戲驛站GME】散戶沽注一擲爆買GameStop、GME盤前再升一倍 Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

【Tesla動向】Cybertruck將如期投產？德州超級工廠現原型車蹤影

【Bitcoin】 馬斯克暗示Tesla沽Bitcoin 再令Bitcoin受衝擊

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析 累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清

編輯：李勝君