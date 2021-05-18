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【加密貨幣】FTC：馬斯克假冒者藉加密貨幣騙局　竊取逾1560萬

股市 02:21 2021/05/18

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美國聯邦貿易委員會（FTC）表示，從去年10月到今年3月，近7000人報告遭到加密貨幣投資詐騙，損失總計超過8000萬美元。（法新社資料圖片）

據美國聯邦貿易委員會（FTC）的數據，在過去6個月中，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）的假冒者，通過加密貨幣騙局，從投資者手中騙取了至少200萬美元（約1,560萬港元）的資金。

這種加密貨幣騙局屬於所謂的「贈品騙局（giveaway scam）」，騙子藉此冒充幣圈名人，承諾會將投資者發送給他們的加密貨幣加倍返還，但往往這些加密貨幣最終一去不返。

FTC周一發布的數據顯示，從去年10月到今年3月，近7,000人報告遭到加密貨幣投資詐騙，損失總計超過8,000萬美元（約6.24億港元）。報告數量約是上年同期的12倍，損失較上年同期增加近1000%。

FTC稱，報告損失平均約為1,900美元（約14,820港元）。相比其他年齡段，年輕投資者（年齡在20至49歲之間）的被騙人數要高出五倍。

比特幣在3月31日交易價格超過了59,000美元，相對於去年9月30日10,710美元的價格上漲了450%。

馬斯克一直是加密貨幣的支持者。特斯拉在2月份提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中透露，該公司購買了價值15億美元（約117億港元）的比特幣。馬斯克在3月份曾表示，特斯拉將接受比特幣用於車輛購買，但由於環境方面的考慮，馬斯克近期宣布暫停該決定。

據FTC，比特幣的上漲可能吸引了渴望獲利的新手投資者，這讓騙子有可乘之機，特別是對於許多投資者而言，加密貨幣仍是未知領域。

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編輯：李勝君

 


 

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 比特幣 美國 美元

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