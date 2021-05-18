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430億美元交易！AT&T宣布剝離華納傳媒業務與Discovery合併

股市 00:44 2021/05/18

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AT&T宣布一項430億美元將娛樂資訊資產WarnerMedia與Discovery合併的交易，將成立一家新的娛樂公司，與Netflix和華特迪士尼競爭。（官網圖片）

電信巨頭美國電話電報(AT&T)周一宣布將其娛樂資訊資產WarnerMedia與Discovery合併的協議，為與荷里活最大電影公司之一與媒體巨頭Netflix和迪士尼競爭鋪平道路。

根據該協議，AT&T將解除其850億美元對時代華納的收購，該收購在不到三年前完成，並與Discovery組成新的媒體公司。據英國《金融時報》報道，這項交易將創造一個獨立於AT&T的新業務，其價值可能高達1,500億美元（約11700億港元），包括債務。

AT&T表示，它將獲得總額430億美元，形式包括現金、債券和華納傳媒保留某些債務組合。AT&T的股東將獲得新公司71%的股權，而Discovery的股東將擁有29%股權。

若交易獲監管機構的批准，實際上扭轉了AT&T多年來將內容和發行合併為一家垂直整合公司的計劃。兩家公司表示，該交易預計將在2022年中期完成。

AT&T表示，Discovery總裁兼首席執行官David Zaslav將領導這家新公司，該公司的新名稱將在未來幾天公布。董事會將由13名成員組成，其中7名最初由AT&T任命，包括主席，而Discovery將任命6名成員，包括Zaslav。

AT&T在收購時代華納後擁有CNN、HBO和華納兄弟，後者後來改名為WarnerMedia。Discovery的頻道包括Animal Planet　(《動物星球》)、TLC和探索頻道。

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編輯：李勝君

 

 

 

AT＆T（美：T） 時代華納（美：TWC） 網飛（Netflix，美：NFLX） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 美股 分拆 合併 Disney 收購 HBO

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