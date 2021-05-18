【AT&T剝離資產】430億美元交易！華納傳媒與Discovery合併

▲ AT&T宣布一項430億美元將娛樂資訊資產WarnerMedia與Discovery合併的交易，將成立一家新的娛樂公司，與Netflix和華特迪士尼競爭。（官網圖片）

美國電話電報（AT&T）周一宣布將其娛樂資訊資產WarnerMedia與Discovery合併的協議，擬合併的資產包括CNN、HBO、HGTV和Food Network等，為與荷里活最大電影公司之一與媒體巨頭Netflix和迪士尼競爭鋪平道路。

AT&T首升5.1%，收市跌2.6%；Discovery A類股曾升11%，收市倒跌5%，Discovery B類股曾升35%，收市升13.7%；Discovery C類股曾21%，收市升3.1%。

WarnerMedia首季收入85.26億美元，按年增長9.8%，稅前盈利20.3億美元。

根據該協議，AT&T將解除其850億美元對時代華納的收購，該收購在不到3年前完成，並與Discovery組成新的媒體公司。據英國《金融時報》報道，這項交易將創造一個獨立於AT&T的新業務，其價值可能高達1,500億美元（約11700億港元），包括債務。

AT&T表示，它將獲得總額430億美元，形式包括現金、債券和華納傳媒保留某些債務組合。AT&T的股東將獲得新公司71%的股權，而Discovery的股東將擁有29%股權。

若交易獲監管機構的批准，實際上扭轉了AT&T多年來將內容和發行合併為一家垂直整合公司的計劃。兩家公司表示，該交易預計將在2022年中期完成。

AT&T表示，Discovery總裁兼首席執行官David Zaslav將領導這家新公司，該公司的新名稱將在未來幾天公布。董事會將由13名成員組成，其中7名最初由AT&T任命，包括主席，而Discovery將任命6名成員，包括Zaslav。

AT&T在收購時代華納後擁有CNN、HBO和華納兄弟，後者後來改名為WarnerMedia。Discovery的頻道包括Animal Planet（《動物星球》）、TLC和探索頻道。

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編輯：李勝君