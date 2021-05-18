【開市9點半】京東物流首日孖展破千億　百度網易今日放榜　高息股中移動回A

（1）中國移動 （00941） 計劃回A，公司昨日收市後公布，擬發行不超過9.65億股於上交所上市，股息率高達6.7厘，加上流通量高，或成為內地基金配置之選。今日港股有百度 （09888） 及網易 （09999） 等季度業績出爐，科技股或可重拾氣氛。新股市場方面，京東物流 （新上市編號：02618） 首日孖展破千億，備受投資者追捧。

【中移動回A】中移動計劃發行不超過9.65億A股 佔已發行普通股4.5%

【新股IPO】京東物流2618首日招股孖展破千億 超購146倍、國際配售已足額（附短片）

即睇開市9點半重點：

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（2）中銀香港 （02388） 昨舉行股東大會，管理層透露，今年第一季貸款按年增長3.9%，有信心全年貸款可以達到中高單位數增長的目標。

【中銀2388】中銀香港：上季貸款增長跑贏同業 有信心全年貸款錄中高單位數增長

（3）深交所報告顯示，盈利投資者更認同長期價值投資理念，且更注重閱讀研究報告、招股書等。

深交所：新入市投資者平均年齡降至30.4歲 賺錢投資者更注重閱讀研報

（4）內媒報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲發起創辦的湖畔大學，一名工人清除刻有「湖畔大學」的金色校名。

【阿里巴巴】馬雲湖畔大學被叫停 「湖畔大學」金色校名被剷走

（5）同程藝龍 （00780） 首季虧轉盈，錄得純利1.7億元人民幣。

【業績】同程藝龍首季由虧轉盈 平均月付費用戶按年增逾8成

（6）中國華融 （02799） 早前陷入債務危機，有報道指，華融已與國有銀行達成融資協議。

【華融危機】據報中國華融與國有銀行達成協議 確保至少8月底前可足額還債

（7）加密貨幣急挫，Tesla行政總裁馬斯克的言論導致比特幣急插，而美最大虛擬貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）昨日跌穿上市參考價250美元。

【美股焦點】Coinbase跌穿直接上市參考價250美元 現跌7%

（8）景順指，鑑於估值較低及有吸引力的風險回報狀況，對中國股票的看法更為正面。

景順趙耀庭：中國家庭消費可能有猶豫 中國股票風險回報狀況有吸引力

（9）植物肉市場競爭激烈，OmniFoods產品降價22%後，價格與真豬肉看齊，未來會否真正取代肉類？

【植物肉】OmniFoods產品降價22% OmniPork新豬肉減價後與真豬肉看齊

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊