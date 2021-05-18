施耐德電氣行政總裁：可持續發展不是口號　應是企業策略核心

疫情令世人更關注健康，延伸至環保、氣候變化。近年漸受關注的「可持續發展」議題，亦更熾熱。多年前已高調提倡可持續發展的施耐德電氣（Schneider Electric），4月尾公布的第一季業績，營收增長13.5%。



其主席及行政總裁Jean-Pascal Tricoire接受專訪時坦言，疫情下公司加速發展，亦令更多企業明白追求可持續發展的重要性。

不只是一句口號，應是企業策略的核心。

Jean-Pascal強調，施耐德電氣的定位是科技公司，且不斷進行數碼轉型，加強電氣化、數碼化及自動化的力量塑造未來。



以身作則 先做好自己

有批評指，可持續發展、環保這些議題，只適合已發展國家、地區，Jean-Pascal表示，理解減碳（Decarbonization）與發展之間需取得平衡，「現時全球仍有約10億人未獲得能源，有約20億人面對不可靠的供電。」但他相信，可透過數碼化（Digitization）、電氣化（Electrification）來解決。

▲ 施耐德電氣會在自家工廠、辦公室試行其解決方案，增加說服力。(法新社資料圖片)

他進一步解釋，透過物聯網（Internet of Things，IoT）技術，可管理、控制耗電量；而技術上，透過可再生能源，已可做到無碳製電。故他相信，電氣化是未來的方向。

我們可以讓客戶知道他們在做甚麼，協助量度、計算及以人工智能分析其耗用能源、碳排放的情況，再因應其企業策略提出建議，令他們可減少消耗。

Jean-Pascal強調，施耐德電氣必先在自家工廠、辦公室試行，透過各種軟、硬件及分析技術，改善整體碳排放。先做好自己並作為例子，就更有說服力，亦更明白客戶面對的實際挑戰。

我們不但是醫生，更是藥劑師。

企業做好ESG 有助保持競爭力

他早已為公司定下目標，要求在2025年前，達到80%綠色收入（Green Revenue），1,000家主要供應商的運營碳排放量減少50%。Jean-Pascal相信，要做到可持續發展，不但要做好自己，亦要從供應商方面着手，等於施耐德電氣的可持續發展水平，同樣影響其客戶，環環相扣。



要做好自己未必很難，但要令別人也一起參與，並不容易。Jean-Pascal指十多二十年前，與供應商或客戶談減碳、可持續發展或需花點力，但現今各企業都明白可持續發展的重要性，做好環境、社會及治理（ESG）可吸引更多客戶、合作夥伴，是保持競爭力的條件之一。

企業行政總裁不但要顧及營收成績，更要兼顧環境、社會及治理上的投入。

做得好不但有利其生意發展，有機會吸引更多客戶，甚至吸引更多投資，減低風險的同時有利公司的長遠發展。

提倡及執行減碳等可持續發展策略，可算是該公司的核心價值。Jean-Pascal指公司過去十多年快速成長，尤以亞洲地區增長最快，而在研發的投入亦相繼續加。



研發靠近市場 回應需要

有別於一些跨國公司，研發都集中於總部完成，反而重視研發要靠近市場，盡快回應市場需要，故在內地、印度、歐美及美洲都有研發基地，他相信，適應、速度及敏捷等元素，相當重要。



除了研發要在地，該公司在營運上也採用多中心模式（multi-hub）管理，在香港、巴黎及波士頓建立三大管理中心。他指香港在地理上是亞洲的中心點，同時靠近發展迅速的內地，是中國與西方的橋樑，亦是國際金融中心；而深圳及發展中的大灣區，亦有不少知名科企，對不少風投機構有吸引力。故公司仍然相信，香港是重要的營運中心選址。



記者：梁巧恩