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【植物肉】OmniFoods產品降價22%　OmniPork新豬肉減價後與真豬肉看齊

股市 22:41 2021/05/17

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【植物肉】OmniFoods產品降價22%　OmniPork新豬肉減價後與真豬肉看齊

Green Monday旗下的食物科研公司OmniFoods宣布，大幅下調其植物性食材OmniPork新豬肉的零售價，香港地區的減幅達22%。Green Monday指，非洲豬瘟等因素令真豬肉價格上漲，減價後的OmniPork新豬肉售價，與港澳市面上同分量的瘦肉價格相若。

OmniPork新豬肉減價至29.9元

Green Monday宣布，自5月4日起，OmniPork新豬肉（230克）由原零售價38元，下調至29.9元；OmniPork Strip新肉絲（150克）由38元下調至29.9元；OmniPork Luncheon新餐肉（240克）由48元下調至39.9元。

OmniPork新豬肉自2018年推出以來，進行過一輪減價，當時的減幅約12%。

Green Monday集團及OmniFoods創辦人兼行政總裁楊大偉表示，當公司產品與市面上的真豬肉價格看齊，顧客及餐廳會有較少顧慮去嘗試，政府、企業、家庭甚至個人，都有多一個有力途徑去解決氣候變化、糧食和公共健康等全球危機。

相關文章：【李嘉誠有份】Impossible Foods據報準備在未來一年上市　估值或達100億美元

相關文章：【植物肉】「OmniPork新豬肉」有望再減價一成　Green Monday年底增加5款OmniEat產品

記者：梁安琪

 

經濟 氣候暖化 豬肉 非洲豬瘟 香港 零售

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