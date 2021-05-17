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【阿里巴巴】馬雲湖畔大學被叫停　「湖畔大學」金漆校名被剷走

Hot Talk 22:34 2021/05/17

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網上流傳一段影片，指一名工人正在清除刻有「湖畔大學」的金色校名。

內媒報道，近日有內地網民上載一段影片，由阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲發起創辦的湖畔大學有新動作，在影片內，一名工人正在清除刻有「湖畔大學」的金漆校名。該名網民表示，該影片「見證馬雲湖畔大學壽終正寢」。

其後，湖畔大學在周一（17日）在微信公眾號、微博等社交平台亦把「大學」兩字抹去。有網民發現，湖畔大學把官方微信公眾號改名為「湖畔Hupan」，並把認證信息改為「淅江湖畔大學創業研究中心」，機構類型改為「民辦非企業」。另外，在官方微博中，湖畔大學亦把官方微博名更名為「湖畔創研中心」。

湖畔大學早前傳被禁止招生，詳情可見【下一頁】

湖畔大學回應指，自湖畔成立初期，該機構的性質並不屬於學歷教育序列，僅為民政部門注冊的民辦非單位。該機構指，為免對公眾造成誤解，因此把「湖畔大學」改名為「淅江湖畔創業研學中心」。

據湖畔大學官方網站，湖畔大學於2015年3月成立，學校處於杭州，馬雲為首任校長。湖畔大學由馬雲、聯想集團創辦人柳傳志、萬通集團董事局前主席馮侖、前清華大學經濟管理學院院長錢穎一、復星國際董事長郭廣昌、銀泰集團創辦人沈國軍 、港大經管學院院長蔡洪濱、巨人網絡董事長史玉柱共同創辦。

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編輯﹕賴奕羚

港股 大學 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 阿里巴巴
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