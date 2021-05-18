【中移動回A】中移動擬發行最多9.65億A股、集資額料以500億計　半日股價升近4%

▲ 中移動計劃發行不超過9.65億A股 佔已發行普通股4.5%

中國移動 （00941） 宣布，董事會批准建議進行人民幣股份發行，在上海證券交易所主板上市。中移動擬公開發行不超過9.65億A股，佔已發行普通股總數的4.5%，中金及中信證券為聯席保薦人及主承銷商。中移動和中電信 （00728） 等中資電訊商年初因美國禁投令下，須將美國預託證券逐步除牌，中移動為繼中電信後另一宣布「回A」的中資電訊股。

中移動周二早市高見51.15元，半日升3.7%，報50.6元，成交15億元。

以中移動港股價格約50元計，中移動集資額料達482.5億港元，以中移動現價市帳率0.757倍，若中移動A股以國資委旗下企業1倍市帳率的發售下限，中移動每股淨資產約66.88港元，集資額或達645億港元。

中移動計劃將集資所得金額，用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【5G】中電信與中聯通共建共享5G基站已開通39萬個 較去年僅增7萬個

【業績│中移動】中移動全年多賺1% 全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）

記者：梁安琪