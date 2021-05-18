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【中移動回A】中移動擬發行最多9.65億A股、集資額料以500億計　全日升3%（附短片）

股市 17:21 2021/05/18

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中移動計劃發行不超過9.65億A股 佔已發行普通股4.5%

中國移動 （00941） 宣布，董事會批准建議進行人民幣股份發行，在上海證券交易所主板上市。中移動擬公開發行不超過9.65億A股，佔已發行普通股總數的4.5%，中金及中信證券為聯席保薦人及主承銷商。中移動和中電信 （00728） 等中資電訊商年初因美國禁投令下，須將美國預託證券除牌，中移動為繼中電信後另一宣布「回A」的中資電訊股，連同聯通 （00762） 已在A股上市，A股市場將齊集三大電訊股。

中移動周二早市最高升半成至51.15元，惟全日升幅收窄，收報50.1元，升2.7%，成交22億元。

以中移動港股價格約50元計，中移動在A股發新股集資額料達482.5億港元。中移動屬於國資委旗下企業，發行股份料須符合1倍市帳率的發售下限，以中移動每股淨資產約66.88港元，即使計及攤薄效應，集資額也逾600億港元。

中移動計劃將集資所得金額，用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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記者：梁安琪

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